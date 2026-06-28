Do Brasil à casa da Malveira. Diego é tarólogo e muito mais. Fique a conhecer este concorrente

No Big Brother Verão, Diego é Licenciado em Comunicação Social, trabalhou 10 anos na banca, mas cansou-se e mudou-se do Brasil para Portugal à procura de uma vida mais tranquila. Paralelamente é tarólogo e muito apaixonado pelo esoterismo. Falador, divertido e assumidamente fã de uma boa fofoca, garante que é impossível ficar indiferente à sua presença. Promete animar do primeiro ao último dia.