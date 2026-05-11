«Ela é uma peça no teu jogo»: Sara acusa Pedro Jorge de usar estas concorrentes para chegar mais longe

No Secret Story - Desafio Final, Sara acusa Pedro Jorge de usar Luzia e Flávia como peças no seu jogo. Isto, depois de ter uma forte discussão com a concorrente de Ovar, que acabou por subir de tom. Pedro não concorda com essa opinião da colega e Liliana mete-se ao barulho e fica do lado de Sara. Luzia e Flávia admitem não se sentirem usadas por Pedro Jorge.