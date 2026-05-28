«Ela está a jogar com vocês todos»: Marisa Susana alerta Leandro em relação a Liliana

Ao Minuto

Ontem às 22:56
Liliana perde as estribeiras com acusações de Pedro Jorge: «Está a insinuar coisas»
03:06

Liliana perde as estribeiras com acusações de Pedro Jorge: «Está a insinuar coisas»

Ontem às 22:54
Estalou o verniz! Pedro Jorge perde a paciência com Catarina: «Lá fora vais ter que te ver com o meu advogado»
06:18

Estalou o verniz! Pedro Jorge perde a paciência com Catarina: «Lá fora vais ter que te ver com o meu advogado»

Ontem às 22:48
Pedro Jorge abre o coração com Sara e faz desabafo sobre Leandro: «A mim doi-me»
10:10

Pedro Jorge abre o coração com Sara e faz desabafo sobre Leandro: «A mim doi-me»

Ontem às 22:32
Pedro Jorge sobre Leandro: «Viu que o jogo que fez não foi assim tão grandioso»
06:20

Pedro Jorge sobre Leandro: «Viu que o jogo que fez não foi assim tão grandioso»

Ontem às 22:28
Pedro Jorge lança farpas a Catarina: «Tem de ter mais andamento»
07:38

Pedro Jorge lança farpas a Catarina: «Tem de ter mais andamento»

Ontem às 22:17
Cristina Ferreira surpreendida com discussão de Afonso e Nufla
01:03

Cristina Ferreira surpreendida com discussão de Afonso e Nufla

Ontem às 22:15
Afinal há ou não paixão? Sara e João Ricardo esclarecem tudo e Cristina Ferreira reage
06:47

Afinal há ou não paixão? Sara e João Ricardo esclarecem tudo e Cristina Ferreira reage

Ontem às 22:07
João Ricardo arrasa Afonso: «Dirige-se de forma agressiva às mulheres»
04:29

João Ricardo arrasa Afonso: «Dirige-se de forma agressiva às mulheres»

Ontem às 22:04
Afonso em confronto com Nufla: «Não venhas aqui para o direto dizer...»
07:05

Afonso em confronto com Nufla: «Não venhas aqui para o direto dizer...»

Ontem às 21:36
Depois do flirt, João Ricardo entra em confronto com Sara: «Alguma vez disse que me estavas a utilizar!?»
10:43

Depois do flirt, João Ricardo entra em confronto com Sara: «Alguma vez disse que me estavas a utilizar!?»

Ontem às 21:35
João Ricardo em modo flirt com Sara: «Sabes brincar a este jogo do olhar?»
06:45

João Ricardo em modo flirt com Sara: «Sabes brincar a este jogo do olhar?»

Ontem às 21:24
«Ela está a jogar com vocês todos»: Marisa Susana alerta Leandro em relação a Liliana
07:25

«Ela está a jogar com vocês todos»: Marisa Susana alerta Leandro em relação a Liliana

Ontem às 19:56
Afonso e Pedro Jorge provocam Sara e o perfume de Hugo está no centro da polémica
06:07

Afonso e Pedro Jorge provocam Sara e o perfume de Hugo está no centro da polémica

Ontem às 19:47
Inédito: Jéssica e Norberto não sabiam que já estavam no ar e foram apanhados a discutir. A reação é hilariante
03:16

Inédito: Jéssica e Norberto não sabiam que já estavam no ar e foram apanhados a discutir. A reação é hilariante

Ontem às 19:41
É ex-concorrente e já se envolveu com Afonso Leitão. Agora lança farpa: «A vida está a bater certo»

É ex-concorrente e já se envolveu com Afonso Leitão. Agora lança farpa: «A vida está a bater certo»

Ontem às 19:40
A dinâmica "Como o público nos vê" gerou discórdia e Catarina foi alvo de duras criticas
04:08

A dinâmica "Como o público nos vê" gerou discórdia e Catarina foi alvo de duras criticas

Ontem às 19:35
«Sinto-me orgulhosa»: Liliana avalia o seu jogo e Pedro Jorge reage de imediato
02:52

«Sinto-me orgulhosa»: Liliana avalia o seu jogo e Pedro Jorge reage de imediato

Ontem às 19:28
Liliana e Marisa Susana em disputa pelo 1º lugar no coração de Leandro: «Faço as minhas malas e vou-me embora»
03:03

Liliana e Marisa Susana em disputa pelo 1º lugar no coração de Leandro: «Faço as minhas malas e vou-me embora»

Acompanhe ao minuto
VÍDEO SEGUINTE
Descrição

«Ela está a jogar com vocês todos»: Marisa Susana alerta Leandro em relação a Liliana

No Secret Story - Desafio Final, Marisa Susana arrasa Liliana ao desabafar com Leandro. A concorrente está convicta de que Liliana joga com todos os concorrentes.

Três concorrentes continuam risco esta semana. Afonso estava nomeado e foi o concorrente salvo. Já pode votar para salvar o seu favorito. Pode fazê-lo através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Leandro 761 20 20 11
Sara 761 20 20 16
Catarina 761 20 20 19

Acompanhe, ao minuto, tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País.

Ontem às 21:24
Últimos Ver todos
Últimos Ver todos

Mais Vistos

03:16

Inédito: Jéssica e Norberto não sabiam que já estavam no ar e foram apanhados a discutir. A reação é hilariante

Secret Story
Ontem às 19:47
1

Ranking de popularidade: Favorito do publico já foi escolhido e pode surpreende-lo

Ontem às 16:07
2
03:16

Inédito: Jéssica e Norberto não sabiam que já estavam no ar e foram apanhados a discutir. A reação é hilariante

Secret Story
Ontem às 19:47
3

Traição? Catarina Miranda usa frase que diz muito sobre o que poderá ter levado à decisão dramática sobre Afonso Leitão

Big Brother
26 mai, 10:54
4

O que se passou entre Afonso e Marcelo? Catarina Miranda 'atinge o limite' e expõe tudo

22 mai, 15:57
5
06:07

Afonso e Pedro Jorge provocam Sara e o perfume de Hugo está no centro da polémica

Secret Story
Ontem às 19:56
6
07:25

«Ela está a jogar com vocês todos»: Marisa Susana alerta Leandro em relação a Liliana

Secret Story
Ontem às 21:24
7
04:08

A dinâmica "Como o público nos vê" gerou discórdia e Catarina foi alvo de duras criticas

Secret Story
Ontem às 19:40
8
Ver Mais

EM DESTAQUE

De volta à realidade. Eva surpreende com companhia especial: «Finalmente em casa com o meu bebé»

20 mai, 19:10

Revelação inédita. Bruno Simão viveu com conhecido ator português que já morreu

20 mai, 18:24

Ariana e Diogo já namoram? O detalhe romântico (e muito discreto) que está a agitar os fãs

21 mai, 18:28

O verão está a chegar e esta finalista do Secret Story tem os looks que todos vão querer copiar. E são para todos os gostos

20 mai, 16:00

Revelações inéditas. Eva expõe detalhes sobre a relação com Tiago: «Temos falado...»

16 mai, 17:33

Ricardo João atraído por Ana Sousa? Concorrente esclarece a relação dos dois fora do Secret Story

21 mai, 17:42

O prémio de 100 mil euros vai ser dividido com a irmã? Eva responde à pergunta "que não quer calar"

15 mai, 14:51