No Desafio Final, Inês Morais e Eva comentam a entrada de Leandro na casa. As vencedoras assumem que Leandro ainda que seja muito frontal, vai precisar de tempo para se habituar aos concorrentes.
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Descrição
«Ele precisa de tempo»: Inês Morais e Eva têm algo a dizer sobre Leandro e pode surpreender
Há 20 min
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«Ele precisa de tempo»: Inês Morais e Eva têm algo a dizer sobre Leandro e pode surpreender
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Cumprimento polémico. Pedro Jorge entra na casa e faz questão de dar beijinhos aos rivais
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João Ricardo "não resistiu" ao convite e promete entrar sem estratégia: «O Leomarte está lá dentro?»
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"Rainha do gelo" de volta à Malveira. Marisa Susana faz revelação inédita sobre a amizade com Leandro
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«Tens mau perder. Não queria...»: Leomarte "atira" em todas as direções e não deixa nada por dizer a Leandro
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Leandro atribui vantagem e desvantagem a Leomarte e Daniela Santo. Estas são as reações
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Discussão ao rubro. Cristina Ferreira sente-se "obrigada" a pedir calma a Leomarte e Daniela Santo
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A ferver. Daniela Santo regressa à casa mais vigiada do país e não perdeu tempo: «És um aldrabão»
Há 39 min
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Leomarte e Daniela Santo acertam contas em direto. E até Cristina Ferreira ficou surpreendida
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05:31
Encontro de inimigos. Leomarte e Daniela Santo reencontram-se e a confusão instala-se
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Leomarte está de volta e promete dar tudo. Este é o discurso hilariante do concorrente
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O regresso de Leandro à casa mais vigiada do país. E o seu maior antagonista vai a caminho
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Medo? Pedro Jorge revela qual foi a reação de Marisa ao regresso do Secret Story
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Inédito. Três grandes vencedores "abrem as portas" ao Desafio Final. Será que algum vai entrar?
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«Não é o tipo de jogo que eu aprecio»: Pedro Jorge e Inês Morais dão opinião sobre o jogo de Eva
Há 1h e 0min
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João e Luzia revelam os planos para o futuro. Estará a entrada num reality show em cima da mesa?
Ontem às 01:23
01:54
«Sabia que não ia ser capaz de ficar muito tempo longe dela»: Diogo não esconde sentimento por Ariana
Ontem às 01:22
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Em direto, Tiago declara-se a Eva: «A vitória vai ser quando ela olhar para mim como olha para um frasco de gomas»
Ontem às 01:19
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Ricky não esconde o orgulho que sente em Liliana e lança farpa aos antagonistas: «A deselegância de várias pessoas»
Ontem às 01:17
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Em frente a Sara, Hugo fala "sem papas na língua" sobre o futuro de ambos
Ontem às 01:16
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Inseparáveis? Ana e Ricardo João colocam os pontos nos i's sobre a relação
Ontem às 01:12
01:12
Após ficar em segundo lugar, Jéssica declara-se publicamente aos filhos e ao noivo: «São a minha vida»
Ontem às 01:11
01:17
Sem hesitar, Diogo revela as intenções para com família de Eva
Ontem às 01:09
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«Uma reviravolta que esperávamos há muito tempo»: Estas são as primeiras declarações de Marine à vitória de Eva
Ontem às 01:08
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Eva revela o que pretende fazer com o prémio e deixa uma surpresa "no ar"
Ontem às 01:05
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Ao "longe", Diogo aplaude a vitória de Eva
Ontem às 00:59
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Eva vence o Secret Story e as reações de Diogo e Ariana não se fizeram esperar. Veja tudo
Ontem às 00:52
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Esta é a grande vencedora do Secret Story 10. Veja todas as reações
Ontem às 00:47
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Chegou o momento! Eva é a grande vencedora do Secret Story 10
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O momento mais esperado. Jéssica reencontra-se com a filha num abraço sem fim
Ontem às 00:40
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Coração aos saltos. Ao entrar em estúdio, Eva corre para os braços da irmã
Ontem às 00:39
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Liliana é recebida em estúdio com uma forte ovação e com o beijo de Ricky. O momento é emocionante
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De voz trémula e com as lágrimas nos olhos. Cristina Ferreira faz discurso emocionante: «No fim fica sempre a ternura»
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Chegou a hora de dar o adeus à Voz. Estas é a "carta aberta" dos concorrentes
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Emocionante. Eva e Jéssica enfrentam o derradeiro momento da despedida da casa do Secret Story 10
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A um passo de conquistar o grande prémio. Este é o apelo final de Eva e Jéssica
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Com 18% dos votos, esta é a 3º classificada do Secret Story 10
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Mal chegou a estúdio, Tiago deixou todos boquiabertos com o valor que conquistou
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«São namorados?»: Cristina Ferreira faz a derradeira pergunta a Diogo
24 abr, 23:27
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«Eu amava-o muito... custou muito»: Eva abre o coração uma última vez para falar de Diogo
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Já sabemos a quem corresponde o 4º lugar. Esta é a reação do concorrente
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A casa mais vigiada do país ferveu. Estas são as discussões mais acesas do Secret Story 10
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«Será que havia algum sentimento?»: Confrontada por Flávio Furtado, Ana esclarece ligação com Tiago
24 abr, 23:08
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De derreter o coração. Ana recebe o filho nos braços mal chega a estúdio
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Com 6% dos votos. Esta é a 5ª classificada do Secret Story 10
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Em frente a Hugo, Sara esclarece expectativas de relação. E o comentário da finalista pode surpreendê-lo
24 abr, 22:38
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Liliana analisa percurso e abre o coração sobre Ricky: «Eu saio já»
24 abr, 22:33
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Sara quer sentar-se junto de Hugo e as reações não fizeram esperar: «Digo-te eu ou esperas que ele te diga»
24 abr, 22:29
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Flávio Furtado faz análise ao percurso de Sara e não nega: «Para mim eras a justa vencedora»
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Sara é a primeira concorrente a chegar a estúdio. Estas foram as reações
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Emocionante. No último confessionário, Jéssica confessa superação pessoal
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«Gosto muito mais da Eva que sou hoje»: Eva faz confissão de peso e deixa todos em êxtase
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Sem Diogo, Eva admite que tem orgulho na mulher que se transformou. E esta foi a reação do ex-namorado
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«Eu sou um trator»: Ana não esconde "garra" e assume considerar-se uma justa vencedora
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Flávio Furtado incrédulo com o 6º lugar do pódio: «Estou a digerir o melão»
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Já é conhecido o finalista que ocupa o 6º lugar desta edição. Esta é a reação
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A pouco tempo de sairem da casa mais vigiada do País, estas são as expectativas dos concorrentes
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Desfile final. Estes são os looks dos finalistas do Secret Story 10
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Chegou a grande final! Finalistas apresentados ao som de música viral
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