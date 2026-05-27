Ao Minuto

Há 1 min
Pareciam amigos para a vida, mas não: As maiores amizades quebradas dentro e fora de um Reality-show

Pareciam amigos para a vida, mas não: As maiores amizades quebradas dentro e fora de um Reality-show

Há 8 min
Mãe de Catarina Miranda quebra o silêncio sobre a alegada traição de Afonso Leitão: «O que ele fez, a viver com ela...»

Mãe de Catarina Miranda quebra o silêncio sobre a alegada traição de Afonso Leitão: «O que ele fez, a viver com ela...»

Há 30 min
«É o que tu és»: Catarina explode com João Ricardo após indireta certeiraNo
05:00

«É o que tu és»: Catarina explode com João Ricardo após indireta certeiraNo

Há 39 min
Uma dinâmica de grupo exaltou os ânimos e gerou discussões paralelas
03:53

Uma dinâmica de grupo exaltou os ânimos e gerou discussões paralelas

Há 42 min
Pedro Jorge é acusado de «tratar mal as mulheres» e Marisa Pires não fica calada: «Levantam bandeiras...»

Pedro Jorge é acusado de «tratar mal as mulheres» e Marisa Pires não fica calada: «Levantam bandeiras...»

Há 1h e 20min
Só visto. Concorrentes compõe o hino do Desafio Final e o caos instala-se
03:29

Só visto. Concorrentes compõe o hino do Desafio Final e o caos instala-se

Há 1h e 29min
Namorado de Bárbara Parada exibe carrão de luxo. E nem imagina o preço

Namorado de Bárbara Parada exibe carrão de luxo. E nem imagina o preço

Há 1h e 38min
A Voz dá uma dinâmica de peso aos concorrentes e o ambiente aquece na escolha do "protagonista"
04:31

A Voz dá uma dinâmica de peso aos concorrentes e o ambiente aquece na escolha do "protagonista"

Há 1h e 55min
«Ele vive numa realidade paralela»: Sara aponta criticas a este concorrente e os colegas concordam
01:30

«Ele vive numa realidade paralela»: Sara aponta criticas a este concorrente e os colegas concordam

Há 2h e 13min
Sem saber o que se passa, Afonso Leitão manda recado para Catarina Miranda. E Cristina Ferreira tem reação inédita em pleno direto

Sem saber o que se passa, Afonso Leitão manda recado para Catarina Miranda. E Cristina Ferreira tem reação inédita em pleno direto

Há 2h e 30min
Nem o rival fica indiferente. Após ver mensagens de Afonso, Marcelo Palma assume-se solidário com Catarina Miranda: «Foi feio»

Nem o rival fica indiferente. Após ver mensagens de Afonso, Marcelo Palma assume-se solidário com Catarina Miranda: «Foi feio»

Há 2h e 36min
Pistas em "todo o lado". Sara e Bruno debatem a música ao acordar e a pista no altar
01:07

Pistas em "todo o lado". Sara e Bruno debatem a música ao acordar e a pista no altar

Há 3h e 16min
Inês Morais expõe tudo o que Catarina Miranda descobriu no telemóvel de Afonso Leitão: «Coisas graves»

Inês Morais expõe tudo o que Catarina Miranda descobriu no telemóvel de Afonso Leitão: «Coisas graves»

Hoje às 01:15
Fábio não esconde a preocupação com Liliana e lança uma farpa de peso: «Se gostam tanto dela...»
01:32

Fábio não esconde a preocupação com Liliana e lança uma farpa de peso: «Se gostam tanto dela...»

Hoje às 01:10
Em lágrimas, Liliana abre o coração e fala do pós Secret Story 9 com Zé
01:52

Em lágrimas, Liliana abre o coração e fala do pós Secret Story 9 com Zé

Hoje às 01:03
Flávia no "meio" de dois antagonistas. Pedro Jorge não cala a revolta e deixa a colega desamparada
04:36

Flávia no "meio" de dois antagonistas. Pedro Jorge não cala a revolta e deixa a colega desamparada

Hoje às 01:01
Após verem as “provas”, Marcelo e Cândido dão razão a Catarina Miranda: «É justificável, não foi bonito»
05:41

Após verem as “provas”, Marcelo e Cândido dão razão a Catarina Miranda: «É justificável, não foi bonito»

Hoje às 00:37
Sara e Afonso defendem Pedro Jorge face à acusação de "bullying": «São acusações muito graves»
01:08

Sara e Afonso defendem Pedro Jorge face à acusação de "bullying": «São acusações muito graves»

Acompanhe ao minuto
VÍDEO SEGUINTE
Descrição

«Ele vive numa realidade paralela»: Sara aponta criticas a este concorrente e os colegas concordam

No Secret Story - Desafio Final, Sara aponta que Leandro é mentiroso e que cria as próprias mentiras e acredita mesmo delas, basicaente fundamenta que ele vive numa realidade paralela à realidade. Afonso e Pedro Jorge confirmam tudo.

Três concorrentes continuam risco esta semana. Já pode votar para salvar o seu favorito. Pode fazê-lo através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Leandro 761 20 20 11
Sara 761 20 20 16
Catarina 761 20 20 19

Acompanhe, ao minuto, tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País.

Há 1h e 55min
Últimos Ver todos
Últimos Ver todos

Mais Vistos

05:39

Implacável. Inês Morais posiciona-se do lado de Catarina Miranda: «Falei com a Catarina e se fosse eu se calhar ia mais longe....»

Secret Story
Hoje às 00:17
1

Traição? Catarina Miranda usa frase que diz muito sobre o que poderá ter levado à decisão dramática sobre Afonso Leitão

Big Brother
Ontem às 10:54
2
05:41

Após verem as “provas”, Marcelo e Cândido dão razão a Catarina Miranda: «É justificável, não foi bonito»

Secret Story
Hoje às 01:01
3

Fim da relação? Catarina Miranda justifica decisão de deixar de apoiar Afonso Leitão no Secret Story - Desafio Final

Big Brother
Ontem às 10:21
4
04:01

Marcelo Palma comenta a mais recente polémica da relação de Afonso e Catarina Miranda. E a opinião é controversa

Secret Story
Hoje às 00:19
5
01:07

Pistas em "todo o lado". Sara e Bruno debatem a música ao acordar e a pista no altar

Secret Story
Há 2h e 36min
6
01:46

Afonso abre o coração e fala dos "altos e baixos" com a família e com Catarina Miranda

Secret Story
Hoje às 00:15
7
01:46

Afonso abre o coração e fala dos "altos e baixos" com a família e com Catarina Miranda

Secret Story
Hoje às 00:15
8
Ver Mais

EM DESTAQUE

De volta à realidade. Eva surpreende com companhia especial: «Finalmente em casa com o meu bebé»

20 mai, 19:10

Revelação inédita. Bruno Simão viveu com conhecido ator português que já morreu

20 mai, 18:24

Ariana e Diogo já namoram? O detalhe romântico (e muito discreto) que está a agitar os fãs

21 mai, 18:28

O verão está a chegar e esta finalista do Secret Story tem os looks que todos vão querer copiar. E são para todos os gostos

20 mai, 16:00

Revelações inéditas. Eva expõe detalhes sobre a relação com Tiago: «Temos falado...»

16 mai, 17:33

Ricardo João atraído por Ana Sousa? Concorrente esclarece a relação dos dois fora do Secret Story

21 mai, 17:42

O prémio de 100 mil euros vai ser dividido com a irmã? Eva responde à pergunta "que não quer calar"

15 mai, 14:51