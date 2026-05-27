«Ele vive numa realidade paralela»: Sara aponta criticas a este concorrente e os colegas concordam

No Secret Story - Desafio Final, Sara aponta que Leandro é mentiroso e que cria as próprias mentiras e acredita mesmo delas, basicaente fundamenta que ele vive numa realidade paralela à realidade. Afonso e Pedro Jorge confirmam tudo.

Três concorrentes continuam risco esta semana. Já pode votar para salvar o seu favorito. Pode fazê-lo através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Leandro 761 20 20 11

Sara 761 20 20 16

Catarina 761 20 20 19

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