Élvio Santiago abre o coração: «Se for mostrar o meu lado mais interior... estou sempre a chorar»

No Dilema, Élvio aborda Nelson de maneira a poderem conversar sobre algo que ontem possa ter ficado por esclarecer. Nelson refere que tentou ser claro no que disse ontem, mas Élvio diz que não se lembra. O concorrente recorda que é muito importante para si que as pessoas mostrem os seus sentimentos. Acrescenta que nota que o Élvio se está a isolar do resto do grupo. Élvio diz que muitas vezes sente tristeza e mágoa, mas não consegue exteriorizar as suas emoções.

Rosa Bela diz que não é bom guardar emoções e sentimentos e que ela também chora bastante. Acrescenta ainda, que deu para notar esta manhã, no momento em que Élvio leu a carta a propósito do seu aniversário, que ele estava bastante desconfortável com a ideia de se expor emocionalmente perante o grupo.

Élvio diz que ontem quando se deitou achava que ia ter um ataque de choro, mas que depois acabou por não acontecer. Élvio afirma que se fosse chorar sempre que tem vontade não faria outra coisa a não ser chorar.

Élvio afirma que muitas vezes vai acumulando emoções e que quando exterioriza, vem tudo de uma vez.