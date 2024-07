Élvio Santiago toma decisão altruísta num dilema... Daniela Santos e David Diamond desconfiam

No Dilema, Élvio é notificado que tem um dilema para cumprir e reage com entusiasmo. O dilema consiste em escolher entre ir à festa de sunset com a equipa adversária ou a sua equipa poderia ir à festa, mas o Élvio e a equipa roxa não iriam, ficando fechados no quarto.

Élvio escolhe conceder esse privilégio à equipa contrária, mesmo sendo o seu dia de aniversário.

Élvio conta ao grupo qual foi a sua decisão e justifica-se expressando o que motivou a sua escolha. Rosa Bela diz que ele terá a oportunidade de se dar a conhecer perante os membros da equipa adversária e que a deve aproveitar.

Bernardina vai para o quarto indignada e queixa-se do facto de não poder ir à festa. Desabafa sozinha que adora dançar e que quer muito mais dilemas para a sua equipa porque sabe que serão eles a vencer o programa.

Enquanto isso, no exterior, Daniela lança a suspeita de que Élvio poderá estar a mentir, pois considera muito estranho não estar dinheiro em jogo. Igor e David Diamond acabam por concordar ficando muito intrigados.

A sunset party começa e Marie está eufórica e reage ao facto da sangria não ser mais que sumo. Todos dançam e cantam na festa enquanto a equipa roxa promete vingança no quarto.