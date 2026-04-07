Em lágrimas. Ana não cala a revolta com a confissão de Hugo

No Secret Story 10, Ana não percebe como é que Hugo pode dizer que vai amar sempre mais uma futura esposa do que os seus próprios filhos. A concorrente fica visivelmente abalada.

Recorde-se que esta semana há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

ARIANA – 761 20 20 02

JÉSSICA – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 12

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