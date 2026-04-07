Em lágrimas. Ana não cala a revolta com a confissão de Hugo

Ao Minuto

Há 11 min
«Eu vou-te dar uma pista…»: Diogo disponibiliza-se a falar sobre o segredo de Ariana a Eva. E esta foi a reação
05:44

«Eu vou-te dar uma pista…»: Diogo disponibiliza-se a falar sobre o segredo de Ariana a Eva. E esta foi a reação

Há 25 min
Debaixo de fogo. Tiago é alvo de «ataque cerrado» por parte dos colegas: e o motivo está a gerar controvérsia

Debaixo de fogo. Tiago é alvo de «ataque cerrado» por parte dos colegas: e o motivo está a gerar controvérsia

Há 26 min
Bomba de músculos! Estas são as fotos mais sexy e ousadas de Tiago, o concorrente «da paz» do Secret Story 10

Bomba de músculos! Estas são as fotos mais sexy e ousadas de Tiago, o concorrente «da paz» do Secret Story 10

Há 37 min
Nova pista surge na sala e Jéssica e Tiago já têm uma teoria
03:57

Nova pista surge na sala e Jéssica e Tiago já têm uma teoria

Há 51 min
Ariana faz aviso aos colegas: «Gostava que me respeitassem»
03:16

Ariana faz aviso aos colegas: «Gostava que me respeitassem»

Há 1h e 10min
Tem menos de 100 calorias e só leva dois ingredientes: Esta é a sobremesa fit que vai poder devorar sem culpas

Tem menos de 100 calorias e só leva dois ingredientes: Esta é a sobremesa fit que vai poder devorar sem culpas

Há 1h e 55min
Sara confronta Eva depois de comentário polémico
05:40

Sara confronta Eva depois de comentário polémico

Há 2h e 5min
Jéssica grita com Hugo: «Não quero que mexam nas minhas coisas!»
06:42

Jéssica grita com Hugo: «Não quero que mexam nas minhas coisas!»

Há 2h e 18min
Ariana mentiu no segredo? Família responde às acusações e mostra prova da verdade

Ariana mentiu no segredo? Família responde às acusações e mostra prova da verdade

Há 2h e 43min
Após discussão de Liliana e Ariana, Eva reage: «Não me vou alongar, estou farta de ouvir!»
01:01

Após discussão de Liliana e Ariana, Eva reage: «Não me vou alongar, estou farta de ouvir!»

Há 2h e 44min
Aos gritos! Liliana e Ariana 'pegam-se' durante dinâmica: «Faltas ao respeito, estás a ser...»
02:15

Aos gritos! Liliana e Ariana 'pegam-se' durante dinâmica: «Faltas ao respeito, estás a ser...»

Há 2h e 46min
De costas voltadas? Jéssica e Sara abandonam dinâmica para discutir: «Está a ser demais!»
01:50

De costas voltadas? Jéssica e Sara abandonam dinâmica para discutir: «Está a ser demais!»

Há 2h e 47min
Liliana lança farpas durante dinâmica: «Não gosto de ver o elo mais fraco a ser humilhado»
04:55

Liliana lança farpas durante dinâmica: «Não gosto de ver o elo mais fraco a ser humilhado»

Há 2h e 48min
Liliana e Ariana entram em confronto: «Achas que foste leal comigo?»
04:11

Liliana e Ariana entram em confronto: «Achas que foste leal comigo?»

Há 2h e 51min
«Ia pôr lealdade como qualidade, mas aqui não se encaixa muito»: Diogo faz afirmação que arranca risadas
01:57

«Ia pôr lealdade como qualidade, mas aqui não se encaixa muito»: Diogo faz afirmação que arranca risadas

Há 2h e 55min
Ana diz que «não gosta de insultos» e Tiago 'pica' a amiga: «Vais mesmo dizer isto?»
04:36

Ana diz que «não gosta de insultos» e Tiago 'pica' a amiga: «Vais mesmo dizer isto?»

Há 2h e 55min
Ana faz confissão íntima e Ricardo João não poupa nas provocações: «Tu tens mesmo coragem!»
04:36

Ana faz confissão íntima e Ricardo João não poupa nas provocações: «Tu tens mesmo coragem!»

Há 3h e 0min
Indireta? Ariana faz confissão: «Sempre tentei encarar os meus problemas com leveza»
03:33

Indireta? Ariana faz confissão: «Sempre tentei encarar os meus problemas com leveza»

Acompanhe ao minuto
VÍDEO SEGUINTE
Descrição

Em lágrimas. Ana não cala a revolta com a confissão de Hugo

No Secret Story 10, Ana não percebe como é que Hugo pode dizer que vai amar sempre mais uma futura esposa do que os seus próprios filhos. A concorrente fica visivelmente abalada.

Recorde-se que esta semana há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01
ARIANA – 761 20 20 02
JÉSSICA – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 12

Continue a acompanhar tudo o que se passa na casa mais vigiada do País ao minuto no site do Secret Story e no TVI Reality

Ontem às 22:20
Últimos Ver todos
Últimos Ver todos

Mais Vistos

01:18

Tiago e Eva dormem juntos? Diogo reage à mudança de camas

Secret Story
Hoje às 00:48
1

Sem saber, fora do Secret Story, Ricardo João recebe declaração especial: «Contigo sempre»

Big Brother
Hoje às 10:03
2

Arrasou Eva e apagou tudo: “Debaixo de fogo”, Marisa Pires explica gesto que está a dar que falar

Big Brother
Hoje às 09:29
3

Poucos sabem, mas Ariana tem um passado com um famoso ex-jogador de futebol: «Amo-te muito»

Big Brother
Ontem às 15:17
4
01:48

Após noite tensa, Eva é implacável com Ariana e Diogo: «Podem ir os dois, não quero nenhum deles aqui»

Secret Story
Hoje às 10:40
5
01:26

Inspetora em ação! Após pista de segredo, Jéssica analisa pernas de Tiago: e o momento é de chorar a rir

Secret Story
Hoje às 10:16
6
02:30

Sara e Hugo voltam a ter uma discussão: «O que é que tu querias que eu fizesse?»

Secret Story
Hoje às 01:38
7
01:08

Beijinhos e palmadinhas marotas. Diogo e Ariana trocam carinhos matinais

Secret Story
Hoje às 11:19
8
Ver Mais

EM DESTAQUE

04:55

Alerta botão dos segredos. Sara está confiante que o segredo de Ariana é...

Secret Story
Ontem às 15:30
05:09

Manhã em lágrimas: Eva cai no choro e Liliana conforta-a

Secret Story
Ontem às 10:31
08:38

Ariana mostra-se chateada com Diogo: «Dizes que estás arrependido. Metes-me numa posição...»

Secret Story
6 abr, 20:35
03:01

A ferver. Hugo 'arrasa' Ana: «São palavras muito bonitas mas acredito zero»

Secret Story
6 abr, 20:06

Poucos sabem, mas Ariana tem um passado com um famoso ex-jogador de futebol: «Amo-te muito»

Big Brother
Ontem às 15:17

Tiago é o novo João para Eva? Este é o gesto que passou despercebido

Big Brother
Ontem às 12:27
04:33

«Eu podia morrer»: Sara deixa todos em choque ao revelar toda a história por detrás do seu segredo

Secret Story
1 abr, 18:30