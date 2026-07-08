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VÍDEO SEGUINTE
Descrição

Em lágrimas, João Ventura abre o coração com Tatiana e o motivo está relacionado com a mudança de casa

No Big Brother Verão, em lágrimas, João Ventura desabafa com Tatiana sobre sentir-se desconfortável na Casa Principal, mas acredita que qualquer um dos concorrentes que fosse da casa da avó para a casa principal seria nomeado. Assume estar mais emocional e frágil. Tatiana dá apoio ao amigo, mas pede-lhe para “ficar esperto” pois nem todos os colegas têm boas intenções. Tatiana alerta, “eles estão em vantagem, são mais do que nós, precisas criar amizade com eles também”. João emociona-se novamente e diz que essa característica em si é linda, mas acaba por jogar contra si, la fora é igual. 

Já pode votar para salvar o seu favorito através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

ANA LUÍSA - 761 20 20 02

JOÃO VENTURA - 761 20 20 08

MARIANA SALGUEIRO - 761 20 20 11

SARA - 761 20 20 16

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa do Big Brother Verão!

Ontem às 18:43
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