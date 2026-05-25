Em lágrimas, Leandro pede desculpa a Liliana e admite: «Eu não sei fazer melhor»

No Secret Story - Desafio Final, Liliana e Leandro tiveram um dia complicado e acabaram por se desentender. Alegadamente, Liliana ficou magoada com o colega devido a um "diz que disse" em que Leandro falou mal dela com um dos seus maiores antagonistas. Depois do Especial acabaram os dois em lágrimas, mas com a amizade reatada.

As linhas já estão abertas e já pode votar para salvar o seu concorrente favorito. Pode fazê-lo através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Afonso 761 20 20 01

Leandro 761 20 20 11

Sara 761 20 20 16

Catarina 761 20 20 19

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