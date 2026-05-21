"Embaixador da falta de noção": João Ricardo e Afonso voltam a envolver-se num bate boca aceso

No Secret Story - Desafio Final, é a vez de João que atribui a Afonso “Embaixador da falta de noção” e justifica que o poder de influência de João está a resultar pois o colega não teve 1 voto nas últimas nomeações. João Ricardo começa por explicar que Afonso precisa de noção, mas também de memória, pois acusa os colegas de trazerem assuntos do exterior, mas é o primeiro a fazê-lo. Acrescenta ainda que falta noção ao colega, pois justifica as suas atitudes com as ações dos outros.

Quatro concorrentes continuam em risco de abandonar a casa. Para os salvar, pode votar através das linhas telefónicas ou através da APP TVI Reality:

AFONSO - 761 20 20 01

ANA - 761 20 20 02

LILIANA - 761 20 20 17

CATARINA - 761 20 20 19

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