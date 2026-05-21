Ao Minuto

Há 5 min
Ana é fortemente criticada por Luzia e Liliana: «Não conseguiu criar uma ligação com ninguém»
04:01

Ana é fortemente criticada por Luzia e Liliana: «Não conseguiu criar uma ligação com ninguém»

Há 11 min
Inédito. Jéssica Vieira elogia fortemente Afonso e acrescenta: «Gosto da aliança com o Pedro Jorge. É a primeira vez que ele é o Afonso»
01:10

Inédito. Jéssica Vieira elogia fortemente Afonso e acrescenta: «Gosto da aliança com o Pedro Jorge. É a primeira vez que ele é o Afonso»

Há 12 min
"Embaixador da falta de noção": João Ricardo e Afonso voltam a envolver-se num bate boca aceso
03:04

"Embaixador da falta de noção": João Ricardo e Afonso voltam a envolver-se num bate boca aceso

Há 15 min
Fábio admite cenário de saída de Liliana: «Ela não está bem neste momento»
08:43

Fábio admite cenário de saída de Liliana: «Ela não está bem neste momento»

Há 15 min
Os nomes mais falados da semana. Jéssica e Fábio comentam as últimas polémicas do Desafio Final
08:43

Os nomes mais falados da semana. Jéssica e Fábio comentam as últimas polémicas do Desafio Final

Há 51 min
Afonso escolhe João Ricardo como o "influencer" do Desafio Final e a discussão ecoa na casa
03:18

Afonso escolhe João Ricardo como o "influencer" do Desafio Final e a discussão ecoa na casa

Há 58 min
Ataque sem fim. Catarina é alvo de duras acusações por parte dos colegas mas não se deixa ficar
04:37

Ataque sem fim. Catarina é alvo de duras acusações por parte dos colegas mas não se deixa ficar

Há 1h e 1min
Ariana e Diogo já namoram? O detalhe romântico (e muito discreto) que está a agitar os fãs

Ariana e Diogo já namoram? O detalhe romântico (e muito discreto) que está a agitar os fãs

Há 1h e 5min
Tema do momento na casa. Possível interesse de João Ricardo por Sara tem dado "pano para mangas": «Tadinho...»
03:18

Tema do momento na casa. Possível interesse de João Ricardo por Sara tem dado "pano para mangas": «Tadinho...»

Há 1h e 10min
Caos instalado. Bruno interrompe "concerto" de Flávia e Leandro e a concorrente não acha piada
01:38

Caos instalado. Bruno interrompe "concerto" de Flávia e Leandro e a concorrente não acha piada

Há 1h e 28min
Fábio Pereira reage às polémicas que envolvem Liliana com partilha surpreendente: «Sei bem...»

Fábio Pereira reage às polémicas que envolvem Liliana com partilha surpreendente: «Sei bem...»

Há 1h e 31min
Catarina na mira dos colegas. Luzia faz-lhe uma pergunta de peso e a concorrente assume fragilidades
03:16

Catarina na mira dos colegas. Luzia faz-lhe uma pergunta de peso e a concorrente assume fragilidades

Há 1h e 40min
Almoço dos sensatos leva Catarina a "encostar" João Ricardo à parede em relação a Sara
04:10

Almoço dos sensatos leva Catarina a "encostar" João Ricardo à parede em relação a Sara

Há 1h e 45min
João Ricardo tenta uma reaproximação de Sara mas nem tudo corre como esperava: «Para mim é uma vitória...»
04:34

João Ricardo tenta uma reaproximação de Sara mas nem tudo corre como esperava: «Para mim é uma vitória...»

Há 1h e 47min
Ricardo João atraído por Ana Sousa? Concorrente esclarece a relação dos dois fora do Secret Story

Ricardo João atraído por Ana Sousa? Concorrente esclarece a relação dos dois fora do Secret Story

Há 1h e 52min
Aos berros. Luzia e Sara "perdem a cabeça" uma com a outra e a discussão sobe de tom: «És ridícula»
02:57

Aos berros. Luzia e Sara "perdem a cabeça" uma com a outra e a discussão sobe de tom: «És ridícula»

Há 1h e 59min
A escolha é de Sara mas é Catarina quem leva o destaque cerrado dos colegas: «Eu não consigo perceber...»
09:37

A escolha é de Sara mas é Catarina quem leva o destaque cerrado dos colegas: «Eu não consigo perceber...»

Há 2h e 11min
Escolha polémica de Marisa Susana leva os concorrentes do Secret Story 9 a não poupar nas criticas
09:48

Escolha polémica de Marisa Susana leva os concorrentes do Secret Story 9 a não poupar nas criticas

Acompanhe ao minuto
VÍDEO SEGUINTE
Descrição

"Embaixador da falta de noção": João Ricardo e Afonso voltam a envolver-se num bate boca aceso

No Secret Story - Desafio Final, é a vez de João que atribui a Afonso “Embaixador da falta de noção” e justifica que o poder de influência de João está a resultar pois o colega não teve 1 voto nas últimas nomeações. João Ricardo começa por explicar que Afonso precisa de noção, mas também de memória, pois acusa os colegas de trazerem assuntos do exterior, mas é o primeiro a fazê-lo. Acrescenta ainda que falta noção ao colega, pois justifica as suas atitudes com as ações dos outros. 

Quatro concorrentes continuam em risco de abandonar a casa. Para os salvar, pode votar através das linhas telefónicas ou através da APP TVI Reality:

AFONSO - 761 20 20 01
ANA - 761 20 20 02
LILIANA - 761 20 20 17
CATARINA - 761 20 20 19

Acompanhe tudo o que se passa na Casa aqui

Há 12 min
Últimos Ver todos
Últimos Ver todos

Mais Vistos

Entre carinhos e desilusões: os beijos de Hugo e Sara numa noite intensa

10 mar, 13:06
1

Revelação inédita. Bruno Simão viveu com conhecido ator português que já morreu

Ontem às 18:24
2

Foi a única concorrente a ser expulsa por recusar uma regra básica do jogo. Saiba o que é feito dela

Hoje às 14:53
3

De volta à realidade. Eva surpreende com companhia especial: «Finalmente em casa com o meu bebé»

Ontem às 19:10
4
05:16

Inédito. Liliana dá uma opinião sobre o posicionamento de Flávia e recebe resposta surpreendente: «Por conveniência nunca estaria ao teu lado»

Secret Story
Há 2h e 31min
5
01:03

Noite de salvação. Com 43% dos votos, este concorrente foi salvo e a diferença é considerável

Secret Story
Ontem às 22:20
6
07:08

Afonso não tem dúvidas e escolha a Ilha da Estratégia. Liliana insurge-se contra o colega e a discussão escala

Secret Story
Há 2h e 21min
7
03:45

Bruno faz atividade de Liliana e Marisa Susana lança-lhe uma "farpa" certeira: «É só para ficar bem na fotografia»

Secret Story
Há 2h e 48min
8
Ver Mais

EM DESTAQUE

De volta à realidade. Eva surpreende com companhia especial: «Finalmente em casa com o meu bebé»

Ontem às 19:10

Revelação inédita. Bruno Simão viveu com conhecido ator português que já morreu

Ontem às 18:24

Bernardina Brito partilha momento insólito e não cala a revolta: «É com muito nojo...»

Ontem às 17:43

O verão está a chegar e esta finalista do Secret Story tem os looks que todos vão querer copiar. E são para todos os gostos

Ontem às 16:00

Revelações inéditas. Eva expõe detalhes sobre a relação com Tiago: «Temos falado...»

16 mai, 17:33

Cara conhecida arrasa no look. Este vestido segue a tendência mais in do momento

16 mai, 16:33

O prémio de 100 mil euros vai ser dividido com a irmã? Eva responde à pergunta "que não quer calar"

15 mai, 14:51