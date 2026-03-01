Emoção e muitas lágrimas: João desvenda o segredo de Pedro e deixa casa em choque

Ao Minuto

Hoje às 01:25
«Beijei um sapo»: Ricardo João manda boca para Ana e o clima aquece na Cadeira Quente
«Beijei um sapo»: Ricardo João manda boca para Ana e o clima aquece na Cadeira Quente

Hoje às 01:20
Sara não poupa Ana: «O que é que tu darias se não fosses guia da casa?»
Sara não poupa Ana: «O que é que tu darias se não fosses guia da casa?»

Hoje às 01:19
João deixa conselhos a Ana: «Insultar alguém não é o caminho»
João deixa conselhos a Ana: «Insultar alguém não é o caminho»

Hoje às 01:17
Ana acaba a chorar após conflito com Ricardo João: «Podem estar todos contra mim!»
Ana acaba a chorar após conflito com Ricardo João: «Podem estar todos contra mim!»

Hoje às 01:15
Ricardo João defende-se dos «ataques» de Ana e retalia: «Fiquei chocado, fiquei cego»
Ricardo João defende-se dos «ataques» de Ana e retalia: «Fiquei chocado, fiquei cego»

Hoje às 01:13
«Não tens consciência?»: Ana volta a criticar Ricardo João na Cadeira Quente
«Não tens consciência?»: Ana volta a criticar Ricardo João na Cadeira Quente

Hoje às 01:08
Inconsolável! Ariana desaba em lágrimas no pós-gala por causa de outro concorrente
Inconsolável! Ariana desaba em lágrimas no pós-gala por causa de outro concorrente

Hoje às 00:49
A ferver. Nomeações foram controversas e deram que falar: «Não devias ter elevado a voz»
A ferver. Nomeações foram controversas e deram que falar: «Não devias ter elevado a voz»

Hoje às 00:49
Hilariante. Ricardo João faz 37 anos e os concorrentes cantam-lhe os parabéns em chinês
Hilariante. Ricardo João faz 37 anos e os concorrentes cantam-lhe os parabéns em chinês

Hoje às 00:36
«Fazes mais falta cá fora»: Ricky é recebido no estúdio com uma forte ovação
«Fazes mais falta cá fora»: Ricky é recebido no estúdio com uma forte ovação

Hoje às 00:35
Nomeações no confessionário feitas: Estas foram as escolhas destes concorrentes
Nomeações no confessionário feitas: Estas foram as escolhas destes concorrentes

Hoje às 00:23
Luta pela imunidade. Só alguns vão a jogo e este concorrente venceu o privilégio
Luta pela imunidade. Só alguns vão a jogo e este concorrente venceu o privilégio

Hoje às 00:19
O público decidiu. Este é o segundo concorrente expulso do Secret Story 10

O público decidiu. Este é o segundo concorrente expulso do Secret Story 10

Hoje às 00:14
Comentadores debatem a reação de Liliana à saída de Ricky e Bruna mostra-se implacável
Comentadores debatem a reação de Liliana à saída de Ricky e Bruna mostra-se implacável

Hoje às 00:12
Quem saiu do Secret Story? Este é o expulso da semana

Quem saiu do Secret Story? Este é o expulso da semana

Hoje às 00:12
Esta é a reação inédita de Liliana ao saber que Ricky foi o concorrente expulso
Esta é a reação inédita de Liliana ao saber que Ricky foi o concorrente expulso

Hoje às 00:03
A percentagem foi renhida. Com 29% dos votos, este foi o segundo concorrente expulso do Secret Story 10
A percentagem foi renhida. Com 29% dos votos, este foi o segundo concorrente expulso do Secret Story 10

Ontem às 23:51
A pista confirmou tudo. Este concorrente desvendou o segredo de Pedro

A pista confirmou tudo. Este concorrente desvendou o segredo de Pedro

Emoção e muitas lágrimas: João desvenda o segredo de Pedro e deixa casa em choque

No Secret Story 10, João desvenda o segredo de Pedro. O momento foi marcado por emoção. João chora ao saber que desvendou o segredo e ninguém ficou indiferente. O concorrente foi acolhido em braços pelos colegas. «Tiveste muita coragem».

As emoções estão ao rubro e a tensão nunca foi tão alta dentro da casa mais vigiada do País. Uma semana depois da estreia, os concorrentes do Secret Story 10 vão revelando as suas personalidades e os feitios já começam a chocar. Este domingo há mais uma expulsão e o seu voto pode fazer a diferença. 

Vote no seu favorito para que ele continue na competição através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas: 

VOTAÇÃO PARA SALVAR: 

LUZIA – 761 20 20 13 
RICKY – 761 20 20 17 
SARA – 761 20 20 18 

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 10! 

Ontem às 23:42
Secret Story: Este é o segredo que mais interessa ao filho de Cristina Ferreira. E vai surpreender

23 fev, 12:43

A Internet está louca: João despe-se e fica em cuecas na gala de estreia do Secret Story

23 fev, 12:02

Um milhão de visualizações em menos de 12 horas. Este é um dos momentos mais virais da gala de estreia do Secret Story

23 fev, 11:19

Secret Story 10: O primeiro beijo na boca já aconteceu e até Cristina Ferreira ficou em choque

23 fev, 10:24

Déjà-vu no Secret Story? Casal separa-se à porta e faz reviver o momento de Liliana Oliveira e Zé Pedro

23 fev, 10:05

Dois casais, um caso do passado e dois voluntários a falsos namorados: Os pontos altos da estreia do Secret Story

23 fev, 00:46