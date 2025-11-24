Emoção sem fim: Marisa Susana chega em lágrimas a estúdio

Ao Minuto

Há 2h e 35min
Liliana garante que Dylan pode abandonar o jogo a qualquer momento
06:18

Liliana garante que Dylan pode abandonar o jogo a qualquer momento

Há 2h e 36min
Liliana dispara contra Bruno e Dylan e acusa-os de estarem «Ofendidos»
05:28

Liliana dispara contra Bruno e Dylan e acusa-os de estarem «Ofendidos»

Há 2h e 41min
Inês defende Dylan com unhas e dentes: «Não consigo entender a proteção»
02:26

Inês defende Dylan com unhas e dentes: «Não consigo entender a proteção»

Há 3h e 9min
Última Hora: Dylan e Bruno ameaçam desistir em conjunto e já têm plano
02:44

Última Hora: Dylan e Bruno ameaçam desistir em conjunto e já têm plano

Há 3h e 10min
Pós-Especial: Dylan recusa-se a ir ao confessionário e dá pontapé numa cadeira
03:15

Pós-Especial: Dylan recusa-se a ir ao confessionário e dá pontapé numa cadeira

Há 3h e 13min
Dylan interrompe a Voz por causa de provocação de Liliana: Veja o que aconteceu no momento da sanção
03:10

Dylan interrompe a Voz por causa de provocação de Liliana: Veja o que aconteceu no momento da sanção

Há 3h e 14min
Pós Especial: Dylan perde o controlo e mostra-se profundamente chateado
01:38

Pós Especial: Dylan perde o controlo e mostra-se profundamente chateado

Há 3h e 15min
Alerta Sanção: Conheça a posição da Voz em relação a Dylan e Bruno
03:11

Alerta Sanção: Conheça a posição da Voz em relação a Dylan e Bruno

Há 3h e 16min
«Desilusão»: Cristina Ferreira deixa mensagem aterradora aos concorrentes
02:11

«Desilusão»: Cristina Ferreira deixa mensagem aterradora aos concorrentes

Há 3h e 17min
Especial: Dylan admite falha e Cristina confronta-o com aviso duro
03:04

Especial: Dylan admite falha e Cristina confronta-o com aviso duro

Há 3h e 18min
Cristina Ferreira revela os nomeados da semana e há surpresas na lista

Cristina Ferreira revela os nomeados da semana e há surpresas na lista

Há 3h e 19min
Inédito: Dylan assume Inês como «a minha namorada» em pleno confessionário
01:05

Inédito: Dylan assume Inês como «a minha namorada» em pleno confessionário

Há 3h e 25min
Pergunta direta de Cristina deixa Dylan pensativo: «Quer melhorar ou não?»
05:52

Pergunta direta de Cristina deixa Dylan pensativo: «Quer melhorar ou não?»

Há 3h e 33min
«Agressivo»: Dylan a milímetros de distância de Pedro Jorge
02:05

«Agressivo»: Dylan a milímetros de distância de Pedro Jorge

Há 3h e 34min
Após forte discussão com Pedro Jorge, Cristina Ferreira confronta Bruno: «Que idade tem?»
09:11

Após forte discussão com Pedro Jorge, Cristina Ferreira confronta Bruno: «Que idade tem?»

Há 3h e 45min
Como nunca o viu: Bruno envolve-se em forte discussão com Pedro e Leandro
01:40

Como nunca o viu: Bruno envolve-se em forte discussão com Pedro e Leandro

Há 3h e 48min
Especial: Cristina Ferreira lança os nomeados desta semana. Descubra aqui
01:23

Especial: Cristina Ferreira lança os nomeados desta semana. Descubra aqui

Ontem às 20:45
Pedro Jorge tem a mão na perna de Marisa e Fábio entra no quarto
04:58

Pedro Jorge tem a mão na perna de Marisa e Fábio entra no quarto

Acompanhe ao minuto
VÍDEO SEGUINTE
Descrição

Emoção sem fim: Marisa Susana chega em lágrimas a estúdio

No Secret Story 9, Marisa Susana chega ao estúdio lavada em lágrimas após a sua expulsão, sendo recebida com carinho e emoção por Cristina Ferreira e pelos comentadores. Ainda abalada, ouve atentamente as palavras de apoio e a análise do seu percurso, num momento sensível.

Ontem às 00:38
Últimos Ver todos
Últimos Ver todos

Mais Vistos

03:50

Emoção sem fim: Marisa Susana chega em lágrimas a estúdio

Secret Story
Ontem às 00:38
1
01:38

Tenso: Concorrentes lavados em lágrimas após serem confrontados com imagens

Secret Story
Ontem às 00:29
2
03:44

Choque absoluto: Gang dos Frescos fica boquiaberto com a saída de Marisa Susana

Secret Story
Ontem às 00:18
3
01:38

Tenso: Concorrentes lavados em lágrimas após serem confrontados com imagens

Secret Story
Ontem às 00:29
4
03:44

Choque absoluto: Gang dos Frescos fica boquiaberto com a saída de Marisa Susana

Secret Story
Ontem às 00:18
5
03:50

Emoção sem fim: Marisa Susana chega em lágrimas a estúdio

Secret Story
Ontem às 00:38
6
02:58

Primeiro salvo causa euforia e deixa estúdio em delírio. Saiba quem é

Secret Story
23 nov, 22:07
7
02:58

Primeiro salvo causa euforia e deixa estúdio em delírio. Saiba quem é

Secret Story
23 nov, 22:07
8
Ver Mais

EM DESTAQUE

TVI Pass: a nossa app gratuita está a dar um cartão com 5 mil euros

Big Brother
7 nov, 17:47
01:56

Eles já falam de filhos! Liliana e Fábio fazem planos para o futuro: «Dou-te já um»

Secret Story
6 nov, 08:28
06:10

Bolha de amor: Inês e Dylan em clima de romance

Secret Story
12 nov, 02:00

Grávida, ex-concorrente de reality show da TVI revela o sexo do bebé

11 nov, 19:06

Cristina Ferreira celebra aniversário de Cláudio Ramos com mensagem comovente: “Gosto mesmo dele”

11 nov, 17:35
02:18

Marisa depende de Pedro? Concorrentes falam e há teorias: «Têm segredo em comum»

Secret Story
6 nov, 10:42