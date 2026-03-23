Emocionada. Em conversa com Cristina, Ariana adota uma postura fria: «Acabou!»

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O que a televisão não mostrou. Bruna Gomes reage em direto à revelação do segredo de Eva: «a outra fingindo que não sabe…»
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Sozinha na casa de banho, Eva mostra-se fria: «É um jogo, se quiserem que me tirem daqui»
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Ariana perde totalmente a cabeça e exige explicações a Eva e Diogo: «Se fosses um namorado exemplar…»
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Ontem às 23:05
Exclusivo: As imagens completas da revelação do segredo de Eva na casa. O momento que deixou Portugal em choque
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Lágrimas de desespero. Ariana fica sem chão ao descobrir que Eva e Diogo são um casal: «Beijos todos os dias»

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Ontem às 22:58
Sara aperta com Diogo: «Que tipo de gostar é esse? Não vale tudo»
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Viral: Segredo de Eva é descoberto e estas foram todas as reações dos concorrentes

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Pranto sem fim no jardim. Ariana e João choram agarrados em total choque com segredo de Eva
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Diogo esconde a cara e Cristina Ferreira e a Voz são obrigados a intervir
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Eva levanta-se para arcar com consequências, já Diogo fica em silêncio e continua a esconder a cara
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Furiosa, Ariana grita com Eva e vira-lhe as costas. E não para de gritar no jardim
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Ao rubro: Pela segunda vez, Voz ordena a Diogo que tire o boné
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Exaltada, Eva faz garantia: A sua ligação com João é genuína
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Emocionado, Ricardo João dá lição a Eva e Diogo: «Tenho uma filha...»
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O momento mais esperado: Ariana expõe tudo «Acontecia todos os dias»
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VÍDEO SEGUINTE
Descrição

Emocionada. Em conversa com Cristina, Ariana adota uma postura fria: «Acabou!»

No Secret Story 10, durante o Especial com Cristina Ferreira, Jéssica decide carregar no botão dos segredos para tentar descobrir o segredo de Eva. A concorrente avança com a teoria de que a colega esconde uma relação dentro da casa e arrisca dizer que o segredo é: “tenho o meu namorado de 5 anos na casa”.

A aposta revela-se certeira e Jéssica acerta em cheio, deixando os colegas completamente surpreendidos. A revelação provoca reações incrédulas entre os concorrentes, que não escondem o choque perante o segredo finalmente desvendado.

VEJA AQUI: Exclusivo: As imagens completas da revelação do segredo de Eva na casa. O momento que deixou Portugal em choque

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