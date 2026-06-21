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Descrição

Emocionante: Sara assinala o aniversário do filho. E estas foram todas as surpresas preparadas

No Secret Story - Desafio Final, Sara viveu um momento muito especial ao assinalar o aniversário do filho. À meia-noite, os concorrentes reuniram-se para cantar os parabéns e partilhar um bolo preparado para a ocasião. Visivelmente emocionada, Sara fez um discurso dedicado ao filho e leu uma mensagem que tinha escrito dias antes para este momento.

Já pode votar para salvar o seu favorito e protegê-lo da expulsão no próximo domingo. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

BRUNO SIMÃO - 761 20 20 04
JOÃO RICARDO - 761 20 20 09
SARA - 761 20 20 16

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