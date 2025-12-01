«Enganaste-nos bem!»: Casa em choque ao descobrir o segredo de Leandro

Ao Minuto

Ontem às 22:53
Liliana segue Fábio após discussão e leva resposta: «Preparem-se para a ronda dois!»
00:43

Ontem às 22:53
Apanhadas! Pedro apanha as 'cuscas' a ouvir a conversa privada de Leandro atrás da porta
01:58

Ontem às 22:47
Cansado da discussão, Fábio vira as costas a Liliana: «Desce à Terra!»
02:02

Ontem às 22:44
Fábio perde a cabeça com Liliana e eleva o tom: «Tu fazes-te de coitadinha como se eu fosse...»
01:27

Ontem às 22:44
Crise na relação. Fábio e Liliana voltam à discussão: «Parece que queres separar-te!»
05:43

Ontem às 22:44
Cuscos na casa! Enquanto Fábio e Liliana discutem, concorrentes ouvem tudo atrás das portas
05:43

Ontem às 22:39
Zangado, Leandro tem saída hilariante: «Sou como o Bruno de Carvalho: 'brincadeira tem hora, limite'»
00:38

Ontem às 22:36
Ana e Marisa unidas contra Leandro: «Que vergonha que és. Estás a pisar os amigos. Jogo sujo!»
04:06

Ontem às 22:32
Inês e Leandro em confronto aceso após Especial: «Tu nem sequer estavas lá!»
03:45

Ontem às 22:24
Cristina Ferreira confronta Fábio: «Já o chateia estas coisas da Liliana?»
03:45

Ontem às 22:24
Fábio em lágrimas após discussão com Liliana: «Ela disse que não queria nada disto... é injusto»
03:45

Ontem às 22:17
Polémica instalada! Leandro no centro da discussão mais acesa do dia: «Rebaixa para se enaltecer»
02:46

Ontem às 22:14
Liliana arrasa Leandro em pleno Especial: «É mentiroso. Ele inferioriza toda a gente»
01:09

Ontem às 22:14
«Ele quer sobressair porque é muito inseguro»: Leandro recebe ataque cerrado no Especial
01:09

Ontem às 22:09
Depois da discussão, Marisa e Pedro trocam beijo apaixonado na privacidade do confessionário
02:38

Ontem às 22:08
Marisa furiosa com Pedro por causa de Liliana: «Queria que ela dissesse que está apaixonada por ele»
02:38

Ontem às 22:05
Marisa e Pedro em crise: «Ele deve querer que eu diga a todos que ele é pai dos meus filhos!»
02:25

Ontem às 22:05
Marisa com ciúmes? Cristina Ferreira faz a pergunta mais esperada: «É por ser com a Liliana?»
02:25

«Enganaste-nos bem!»: Casa em choque ao descobrir o segredo de Leandro

Na gala do Secret Story 9, Marisa teve a oportunidade de usar um buzz grátis que conquistou durante a semana. A concorrente decidiu apontar para o segredo do Leandro. Veja tudo!

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 9

1 dez, 00:26
Bruna Gomes deixa Bernardo sem palavras com nova “transformação” inesperada

Ontem às 15:32
1
02:16

01:42

02:16

06:37

Casa dos Segredos 3: Recorda-se de Vanessa Ferreira? Já é mãe! Veja como está

Big Brother
3 fev 2023, 12:39
6

TVI Pass: a nossa app gratuita está a dar um cartão com 5 mil euros

Big Brother
7 nov, 17:47
7
02:41

Marisa e Pedro não aguentam com saudades dos filhos: «Quero lembrar-me deles e não consigo»

Secret Story
1 dez, 12:16
8
Bruna Gomes deixa Bernardo sem palavras com nova “transformação” inesperada

Ontem às 15:32
04:52

«Passou de abajur a gata assanhada» Concorrentes comentam prestação de Inês

Secret Story
Ontem às 16:19
02:16

Vera celebra expulsão de Dylan e defende-se de críticas: «Mais vergonha tinha eu de...»

Ontem às 15:17

Vai ser operada? Sandrina Pratas atualiza estado de saúde da filha: «A minha bebé não fala, dá gritos»

Big Brother
1 dez, 18:44
03:45

Leandro explica história por detrás do segredo: «Tinha 19 anos, e dois individuos encapuzados...»

Secret Story
1 dez, 00:29