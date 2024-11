«Equipa Big Brother»? Bruna Gomes, Jorge Guerreiro e Maria Botelho Moniz juntos no «Congela»

O "Congela" contou com uma participação especial que fez as delícias dos fãs do Big Brother. Bruna Gomes e Jorge Guerreiro, ex-concorrentes marcantes do reality show, juntaram-se à apresentadora Maria Botelho Moniz para um episódio repleto de diversão e emoção. A química entre os três protagonistas trouxe momentos inesquecíveis. Este encontro reforça a ligação dos ex-concorrentes e da apresentadora, Maria Botelho Moniz, ao universo dos reality shows.