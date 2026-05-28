«És de Braga?»: Leandro explica a todos o significado da expressão usada quando alguém deixa a porta aberta

No Secret Story - Desafio Final, a Voz pede aos concorrentes que deixem as portas e janelas fechadas de modo a que os ar condicionados da casa refresquem o ambiente. Leandro interrompe para explicar aos colegas o verdadeiro significado do uso dessa expressão.

Três concorrentes continuam risco esta semana. Afonso estava nomeado e foi o concorrente salvo. Já pode votar para salvar o seu favorito. Pode fazê-lo através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Leandro 761 20 20 11

Sara 761 20 20 16

Catarina 761 20 20 19

Acompanhe, ao minuto, tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País.