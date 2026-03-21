No Secret Story 10, Luzia "passa a vida no confessionário", segundo os colegas. Daí Liliana e Hélder terem levantado a suspeita de que a concorrente possa ter alguma ligação extra jogo para com a Voz. Luzia responde ao questionário dos colegas e o momento é épico
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Descrição
«És familiar da Voz?»: Suspeita do segredo de Luzia leva a um momento hilariante
Hoje às 15:22
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02:05
«És familiar da Voz?»: Suspeita do segredo de Luzia leva a um momento hilariante
Hoje às 15:22
01:52
Surpreendente. Eva expõe teoria sobre o namorado: «Eu acho que o Diogo e a Ariana são um casal»
Há 27 min
05:04
Liliana e Luzia questionam Eva: «Qual é a tua teoria sobre o segredo do Diogo?»
Há 28 min
01:48
Chocante. Ariana sabe que Eva é a namorada de Diogo?
Há 1h e 11min
03:36
Luzia já não esconde teoria e diz nos olhos do colega: «Diogo, eu acho que é a Eva»
Há 1h e 14min
01:40
«Tens noção do peso que é ser a cara metade de alguém?»: Ariana é novamente confrontada
Há 1h e 17min
03:55
Suspeitas ao rubro. Jéssica e Luzia apostam que Eva é namorada de Diogo
Há 1h e 23min
07:09
Jéssica e Luzia confrontam Ariana sobre o segredo de Diogo: «O que é que achas que é uma cara metade?»
Há 1h e 31min
01:41
Ariana e Diogo voltam a dormir juntos e Eva não esconde o incómodo ao acordar
Há 2h e 21min
04:21
Diogo assume a Eva ir «até ao fim» com a estratégia da proximidade a Ariana e esta é a reação da concorrente
Há 2h e 28min
01:37
Lavada em lágrimas, Eva implora a Diogo que se afaste de Ariana: «Não aguento mais»
Há 2h e 39min
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Jéssica tenta acertar no segredo de Sara e a concorrente afirma: «Sim, é»
Há 2h e 41min
01:53
Depois de se mostrar convicta sobre o segredo da Ana, Eva «acerta» no segredo de João
Há 2h e 53min
02:53
Ariana confronta Eva sobre uma possível relação com Diogo e Eva garante: «Quem tem alguém lá fora é ele, não és tu»
Há 2h e 58min
01:35
Eva «encosta» Diogo à parede que se afaste, mesmo que o segredo fique em risco: «É a minha sanidade mental...»
Há 3h e 3min
02:54
Eva faz ultimato a Diogo relacionado com Ariana: «Acabas aqui, acabas para sempre»
Há 3h e 27min
01:33
Ariana isola-se no quarto e Eva mostra-se preocupada: «Se precisares de algo...»
Hoje às 16:03
02:08
Ariana não esconde ciúmes de Eva e lança 'farpa' a Diogo
Hoje às 14:49
03:47
Eva «encosta» Diogo à parede: «Tens amor incondicional por quem?». A resposta surpreende
Hoje às 14:10
05:21
Eva canta para Diogo mas Ariana estraga o momento
Hoje às 14:03
01:51
Apanhados? Norberto e Hugo interrompem conversa privada de Eva e Diogo e mostram-se desconfiados
Ontem às 12:54
01:19
Sussurros e beijinhos! Depois da polémica, Diogo e Ariana mostram-se mais próximos do que nunca
Ontem às 12:43
03:17
De luzes acesas e à frente de todos: Diogo e Ariana em movimentos suspeitos debaixo dos lençóis
19 mar, 16:18
02:06
Provocação? Enquanto Eva grita, Ariana tenta calá-la com beijo na boca: o momento está viral
19 mar, 15:46
01:51
Em lágrimas e cabisbaixo. Diogo abraça-se a Ariana
19 mar, 00:12
08:21
Diogo assume a Ariana a intenção de desistir e a reação é surpreendente
18 mar, 23:12
07:18
Por um triz. João quase apanha Diogo e Eva em conversa tensa e a concorrente disfarça desta forma
18 mar, 23:03
05:53
Diogo pondera nova estratégia mas não convence Eva
18 mar, 22:56
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Eva chora compulsivamente abraçada a Diogo e o namorado assume: «Vou-me embora, não te quero ver chorar»
18 mar, 22:46
03:53
Eva questiona o excesso de confiança que tem em Diogo: «O que é que acontece debaixo dos lençóis?»
18 mar, 22:45
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Hélder sente-se mal durante a discussão e faz pedido especial à Voz
18 mar, 22:36
03:06
Tema em discussão está relacionado com o segredo de Ana? Esta é a opinião da concorrente sobre o assunto
18 mar, 22:25
01:01
Ariana estranha comportamento de Eva: «Porque é que agora nunca me dás abraços?»
18 mar, 15:37
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Jéssica e Sara no limiar de descobrir o segredo de Ana: «Levas o Afonso contigo para o Cabaret?»
18 mar, 15:30
03:17
Suspeitas ao rubro. Concorrentes acreditam que Luzia trabalha num Cabaret
18 mar, 14:54
02:36
Segredo de Ana em risco? Comentário de Tiago gera revolta na concorrente
18 mar, 13:49
03:08
Casa em contingência: concorrentes racionam o tabaco
18 mar, 12:05
03:02
Avião mete casal em alvoroço. Diogo ameaça desistir após ser confrontado por Eva
18 mar, 11:45
01:03
Alerta: Avião passa com aviso para Diogo. Esta é a reação de Eva
18 mar, 11:41
04:56
Sem esconder. Diogo e Ariana trocam mimos na cama
18 mar, 11:01
02:54
Decisões de Tiago causam discórdia e estes concorrentes não calam revolta
18 mar, 01:20
01:52
Cansada da proximidade com Ariana, Eva passa-se com Diogo
18 mar, 00:28
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Clima estourou. João «ferve» e mostra postura nunca antes vista
18 mar, 00:02
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Hélder e João esclarecem divergências: «Eu nunca precisei de mentir aqui dentro»
17 mar, 23:50
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Hélder e Sara protagonizam mais uma discussão acesa: «Não é correto dormires com alguém por causa de jogo»
17 mar, 23:48
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A ferver. Sara e Luzia entram em despique e o centro da polémica está relacionado com Hélder
17 mar, 23:21
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Ana e Luzia reparam na postura deste concorrente e concluem: «Se ele fosse inteligente não estava...»
17 mar, 23:14
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Ariana e Diogo em clima de flirt: «Está caidinho»
17 mar, 23:03
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O ressabiamento é real. Liliana é avisada após ser salva: «para a semana estás nomeada»
17 mar, 22:40
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Liliana é a primeira salva e Sara não esconde a cara de ressabiamento
17 mar, 22:18
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Mimos sem fim. Ariana isola-se do grupo e Diogo não esconde preocupação
17 mar, 13:58
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Liliana provoca Diogo com possível relação futura com Ariana: «Se vocês ficarem juntos, lá fora...»
17 mar, 13:50
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Ariana e Diogo entram em picardia e o motivo está relacionado com Eva
17 mar, 13:00
01:20
Na boca? Diogo beija Ariana em frente de todos e à frente da namorada. As imagens mais virais
17 mar, 00:18
05:10
Segredo de Luzia perto de ser revelado? Ana acerta no segredo à frente da mesma: veja as reações
16 mar, 14:50
01:16
Sem papas na língua, Luzia «encosta» Sara à parede: «Vocês foram para a cama, beijaram-se...»
16 mar, 12:43
02:42
Inédito. Ricardo João é aplaudido pelos colegas e o motivo é forte
16 mar, 12:23
02:20
«É a Eva?»: Ariana questiona Diogo e a resposta surpreende-a
16 mar, 02:15
05:03
O verniz estalou. Ricardo João posiciona-se contra Eva e João entra como «advogado de defesa» da colega
16 mar, 01:40
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«O que eu e o Hugo estamos aqui a fazer é perfeito»: Sara enaltece estratégia na «relação» com Hugo
16 mar, 01:20
03:45
Luzia perde o medo e diz tudo o que pensa sobre os casais: «ao colo»
16 mar, 01:15