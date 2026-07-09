Escolha dos aliados gera discórdia e Joana revolta-se com afirmação de Afonso

No Big Brother Verão, Reunidos no Jardim, o Big Brother propõe aos concorrentes jogarem a “roleta do verão”. Afonso escolhe Boris como o seu possível aliado pela amizade criada entre os dois. Boris diz que é recíproco. O Anfitrião pede a Afonso para escolher alguém da Casa da Avó e o concorrente diz que a “curto prazo, Joana, mas a longo prazo Íris”. Os colegas riem-se das palavras de Afonso. Joana afirma que o colega está a misturar "alhos com bugalhos" e garante que nunca irá ser aliada de Afonso, por ser uma palavra muito forte para ele. Reforça que a as ligações mencionadas são diferentes. Miguel é o próximo concorrente e elogia Mariana Sá e a ligação criada entre os dois. Admite ainda que o pedido de namoro pode estar mais perto do que ele esperava. No Confessionário, Mariana Sá partilha que a surpreendeu, porque me dinâmicas o Miguel só lhe dá facadas.
Já pode votar para salvar o seu favorito através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:
ANA LUÍSA - 761 20 20 02
JOÃO VENTURA - 761 20 20 08
MARIANA SALGUEIRO - 761 20 20 11
SARA - 761 20 20 16
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