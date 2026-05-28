Escolhas de Catarina deixam os colegas incrédulos: «É incoerente, ridículo»

No Secret Story - Desafio Final, Catarina faz a sua escala da afinidade e coloca Liliana no primeiro lugar e que apesar de terem começado mal, diz que fica feliz pela relação que têm hoje em dia. Todavia, ressalva que só vai conhecer a verdadeira Liliana fora da Casa. Sara questiona Catarina como é que diz que conhece a verdadeira Liliana, mas depois só a vai conhecer fora da Casa e isso é incoerente. Catarina explica-se, mas é interrompida com risos de João e de Afonso. João explica que Liliana passou de "broeira a bestial" e por isso tem de se rir. Revoltado, Afonso afirma que Catarina puxa bandeirinhas muito perigosas. Marisa Susana acusa Liliana de ter deixado a amiga Catarina sozinha e as duas envolvem-se numa forte discussão. Liliana acusa a colega de estar frustrada, fazer tudo por atenção e ter sede de protagonismo.

Três concorrentes continuam risco esta semana. Afonso estava nomeado e foi o concorrente salvo. Já pode votar para salvar o seu favorito. Pode fazê-lo através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Leandro 761 20 20 11

Sara 761 20 20 16

Catarina 761 20 20 19

Acompanhe, ao minuto, tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País.