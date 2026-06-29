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27 jun, 21:09
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27 jun, 19:20
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27 jun, 18:50
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27 jun, 18:17
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27 jun, 17:51
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27 jun, 17:02
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Última Hora: Francisco Monteiro assume novo amor em direto e revela detalhes surpreendentes sobre namoro
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É oficial! Bárbara Parada e Guilherme Baptista compram casa juntos. Descubra as primeiras imagens

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Descrição

Esta é uma novidade inédita no universo reality! E está relacionada com a conquista pelo prémio final

No Big Brother Verão, os concorrentes estão desde o dia 1 a conquistar o valor do prémio final. O valor máximo são 100.000.000€. Mas tudo depende deles.

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