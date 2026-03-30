No Especial do Secret Story 10, Cristina Ferreira falou com Diogo na privacidade do confessionário e quis perceber o que é que o concorrente sentiu com a saída de João, o maior aliado da sua ex-namorada, Eva. Veja a conversa completa.
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«Está melhor porque o João saiu?»: Diogo responde à pergunta implacável de Cristina Ferreira
No Especial do Secret Story 10, Cristina Ferreira falou com Diogo na privacidade do confessionário e quis perceber o que é que o concorrente sentiu com a saída de João, o maior aliado da sua ex-namorada, Eva. Veja a conversa completa.
Há 2h e 2min
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«Está melhor porque o João saiu?»: Diogo responde à pergunta implacável de Cristina Ferreira
Há 2h e 2min
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Crise na amizade? Norberto reage às críticas de Ricardo João e Hugo: «Eu também podia achar burro...»
Há 1h e 38min
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«Não imagina um namoro com a Ariana?»: A pergunta de Cristina Ferreira que deixou Diogo a pensar
Há 1h e 49min
03:34
Ariana encosta Diogo à parede: «Vieram dizer-me que escolhias a Eva»
Há 2h e 58min
02:07
«Eu ia presa!»: Ariana fala sobre o futuro da sua relação com Diogo... e Eva é 'metida ao barulho'
Há 3h e 18min
02:03
Mãe de Ariana pronuncia-se sobre relação de Diogo e Eva: «Quando saírem vão ficar juntos»
Ontem às 19:16
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Ariana passada com Diogo no confessionário: «Se quer lutar por ela que vá atrás dela»
Ontem às 18:32
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Hugo deixa aviso a Diogo: «Podem-se apaixonar, mas não aqui à frente da Eva»
Ontem às 17:38
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Ariana e Diogo discutem teorias sobre segredo de concorrente: «Um dente no nariz?
Ontem às 17:25
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Concorrentes criticam liderança de Ariana e é eleito o novo guia da Casa
Ontem às 16:26
02:33
Eva comenta postura de Ariana: «Já pensaste que podia dar badagaio»
Ontem às 16:07
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Sara arrasa Ariana: «Tu és um peixinho. Não tiveste pulso firme em nada»
Ontem às 15:56
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Ao rubro: Ricardo João deixa tudo em pratos limpos com Ana
Ontem às 12:29
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A arder: Ana mostra-se fora de si com os colegas e não vai acreditar no motivo
Ontem às 11:43
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Nomeações feitas! Fique a conhecer o ponto de situação das escolhas desta semana
Ontem às 00:51
03:54
Eva de rastos com a expulsão de João: «Duas tacadas assim de seguida, é muito!»
Ontem às 00:20
03:54
Em pranto, Eva fica inconsolável com a saída de João e acaba a chorar nos braços de Diogo
Ontem às 00:19
02:20
Irmã de Eva não poupa Diogo: «Ele manipula-a. Estou feliz por já não estar com ele»
29 mar, 22:33
03:05
Diogo defende Ariana com unhas e dentes: «Ela criou sentimentos e ninguém aceita!»
29 mar, 22:02
02:50
Liliana sai do concílio dos nomeados e conta tudo a Ana e Luzia. Estas são as reações
27 mar, 14:44
05:09
Quem deveria estar nomeado e não está? João escolhe Diogo e Ariana intervém
27 mar, 14:38
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A ferver. Concílio dos nomeados em torno do triângulo amoroso
27 mar, 14:31
03:39
Eva revela posição da família sobre o namoro antes de entrar no Secret Story. João surpreende com resposta de peso
27 mar, 13:55
01:41
Emocionante. Eva e João falam sobre amor incondicional
27 mar, 13:51
02:09
Eva assume a João que não quer ver o filme: «Tenho más lembranças»
27 mar, 13:31
03:44
Ariana e Diogo já fazem planos para o futuro? Uma empresa em conjunto está «em cima da mesa»
27 mar, 10:31
07:15
Ariana «encosta» Diogo à parede: «Se quiseres não respondas, mas...»
27 mar, 02:13
01:57
«Partir o coração a alguém é uma escolha»: Ariana tem conversa franca com Diogo
27 mar, 02:02
08:06
Diogo e Eva conversam e há um pormenor que não escapa. Ariana ouve tudo
27 mar, 01:40
02:03
Inédito. Diogo abraça Eva e parabeniza-a pela salvação: «Vais ganhar isto»
27 mar, 01:25
03:08
Ariana faz a mala e admite a João: «Quero-me ir embora o mais rápido possível»
27 mar, 01:16
01:56
Tiago e Norberto criticam Diogo e Ariana e aconselham Eva: «Estão-lhe a passar paninhos quentes»
25 mar, 22:48
03:49
Norberto aconselha Eva: «Vai doer mas tens que ouvir»
25 mar, 22:46
04:02
Em choro e sem conseguir falar. Eva é confortada pelos colegas no pós Especial
25 mar, 22:42
04:38
«Cada lágrima de Eva foi um rasgo no meu coração»: Tiago quebra o silêncio sobre a polémica e pede desculpa a Diogo
25 mar, 22:31
04:38
Ariana revela a verdadeira razão por não se ter afastado de Diogo. As reações são inéditas
25 mar, 22:31
07:42
Ariana abre o coração ao falar de Diogo: «Comecei a gostar dele, não queria acreditar que fosse verdade que ele tinha alguém»
25 mar, 22:26
09:04
Ariana pronuncia-se sobre a polémica em torno do triângulo amoroso: «Eu não sabia de nada»
25 mar, 22:20
09:04
Concorrentes não calam revolta. Opiniões dividem-se sobre a versão de Ariana
25 mar, 22:19
09:04
Cristina Ferreira confronta Ariana com as imagens mais aguardadas: «Sabia ou não que era a Eva?»
25 mar, 22:18
03:08
Afinal, Ariana sabia ou não que Diogo namorava com Eva ? Todos são confrontados com as imagens
25 mar, 22:08
07:47
Diogo protege Ariana e assume: «Ela não sabia que era a Eva»
25 mar, 22:06
07:47
Em prantos. Diogo chora e admite não estar a saber lidar com a situação
25 mar, 22:06
06:27
Cristina Ferreira fala com Diogo pela primeira vez desde o término: «É verdade que a Eva o ama mais do que o Diogo a ela?»
25 mar, 21:58
06:27
Diogo é confrontado por Cristina Ferreira: «Quando está com as duas, o que é que sente?»
25 mar, 21:58
09:09
«Estou aqui a querer respeito»: Ariana “deixa tudo em pratos limpos” com os colegas
25 mar, 15:58
10:20
Ariana em lágrimas: «Não posso dizer a uma pessoa que eu gosto “vai embora” (…) não consigo afastá-lo»
25 mar, 13:31
11:19
Lavada em lágrimas, Ana faz confissão: «Eu também já fui uma Eva... já perdoei»
24 mar, 22:41
04:33
Ariana tem mudança de postura radical e vai falar com Eva: «Considerava-te uma amiga»
24 mar, 22:40
11:19
Ricardo João implacável com Diogo: «A mulher que tens do teu lado, não a mereces»
24 mar, 22:40
11:19
Exaltado, Tiago atira-se a Diogo com todas a força: «Bato-te palmas aqui!»
24 mar, 22:34
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Em choque. Sara volta atrás com a palavra e pede desculpa a Eva
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Cristina Ferreira confronta Ariana: «Ouviu da boca de Diogo que ele tinha namorada»
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As imagens mais esperadas: Concorrentes assistem à estratégia do casal para esconder o segredo
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Em lágrimas, Eva admite: «Eu cheguei a terminar com o Diogo (...) arrependia-me sempre»
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Cristina Ferreira deixa conselho a Eva: «Não há nada como falharmos ou acertarmos, mas por nós!»
24 mar, 22:05
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Eva desfeita no confessionário com Cristina Ferreira: «O Diogo disse-me que houve amassos»
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01:04
Última Hora! De voz trémula, Cristina Ferreira anuncia Especial com aviso: «Neste momento, a Eva...»
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Liliana é firme com Diogo e 'atira-lhe': «Assume o que fizeste e levanta a cabeça»
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«Há situações que vocês vão ficar chocados»: Ariana esclarece tudo sobre as movimentações com Diogo
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Diogo quer desistir. Eva chora desalmadamente junto de Ricardo João
24 mar, 20:43