Estão descobertos os seis finalistas desta edição. As reações são inéditas

No Secret Story 10, durante o Direto Especial, são revelados os finalistas do Secret Story 10. Os 6 finalistas fazem um brinde e Tiago aproveita o momento e faz um discurso bonito, pedindo que todos disfrutem dos próximos dias, visto que a aventura está a acabar. Sara e Jéssica mostram-se muito felizes por estarem as duas juntas na final e Sara pede para que seja uma delas a ganhar o programa. Liliana e Eva dão um mergulho na Piscina para celebrar a chegada à final.
ESCOLHA O VENCEDOR:
ANA - 761 20 20 01
EVA - 761 20 20 07
JÉSSICA - 761 20 20 10
LILIANA - 761 20 20 12
SARA - 761 20 20 18
TIAGO - 761 20 20 19