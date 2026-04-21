Estão descobertos os seis finalistas desta edição. As reações são inéditas

No Secret Story 10, durante o Direto Especial, são revelados os finalistas do Secret Story 10. Os 6 finalistas fazem um brinde e Tiago aproveita o momento e faz um discurso bonito, pedindo que todos disfrutem dos próximos dias, visto que a aventura está a acabar. Sara e Jéssica mostram-se muito felizes por estarem as duas juntas na final e Sara pede para que seja uma delas a ganhar o programa. Liliana e Eva dão um mergulho na Piscina para celebrar a chegada à final.

ESCOLHA O VENCEDOR :



ANA - 761 20 20 01

EVA - 761 20 20 07

JÉSSICA - 761 20 20 10

LILIANA - 761 20 20 12

SARA - 761 20 20 18

TIAGO - 761 20 20 19

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