«Estás a procurar guerras onde não existem»: Diogo deixa aviso a Liliana e o caos instala-se

Há 7 min
Liliana na mira dos colegas. Todos são confrontadas com imagens explosivas das discussões com a concorrente
04:05

Há 11 min
«Ia-me custar muito»: Diogo abre o coração sobre a estratégia a adotar para proteger o segredo de Eva
07:06

Há 1h e 15min
Liliana questiona Eva sobre a suposta namorada de Diogo e João garante: «Eu acho que és tu»
02:35

Há 1h e 29min
Jantar atribulado. Ana e Ricardo João voltam a protagonizar uma discussão
03:32

Há 1h e 43min
Segredo de Eva está em risco? «Ele é inteligente e ele sabe que...»
05:09

Há 1h e 57min
Sara ouve conselhos de Diogo sobre a situação com Hugo: «Não lhe fica muito bem dizer que tem uma pessoa lá fora e...»
03:31

Há 2h e 23min
Clima aqueceu? Sara pede jantar privado com Hugo: «Voz, e o meu jantar e do Hugo?»
02:15

Há 2h e 28min
Jantar entre Hugo e Liliana corre pior do que o esperado e o concorrente faz pedido à Voz: «Deixe-me sair!»
01:44

Há 2h e 29min
«Já me disseste amo-te muito...»: Hugo expõe conversa privada com Liliana
01:39

Há 2h e 42min
Casa «acorda» do avesso e Ricardo João não tem dúvidas de quem é o culpado
03:24

Há 2h e 47min
Diogo tenta convencer Ariana a dormir consigo e esta é a reação de Eva
03:10

Há 2h e 52min
Jéssica e Liliana não se entendem e Sara garante: «Estou só à espera da primeira oportunidade»
03:25

Há 2h e 58min
«Tu não percebes nada disto»: Diogo e Eva entram em conflito após revelação do segredo
04:01

Há 3h e 4min
Após alvoroço na Internet, Carolina Pinto faz esclarecimento sobre tratamento que a mãe fez na Turquia

Há 3h e 6min
Concorrentes vencedores recebem pista durante a festa e Liliana atira: «É sobre o apagão...»
03:42

Há 3h e 12min
Liliana fica em lágrimas depois de ser altamente atacada pelos colegas: «Fazes mais falta lá fora»
02:19

Há 3h e 26min
Catarina fica desolada após perceber que está nomeada com os «tubarões»
02:44

Há 3h e 29min
Segredo de Diogo descoberto. Concorrentes em busca da namorada do concorrente
04:26

«Estás a procurar guerras onde não existem»: Diogo deixa aviso a Liliana e o caos instala-se

No Secret Story 10, os concorrentes tiveram uma nova dinâmica, onde deveriam escolher um concorrente do grupo oposto que menos se preocupa com os colegas, e quem é o mais preocupado do grupo em que se inserem. Diogo aproveitou para tecer algumas críticas a Liliana. Veja tudo. 

Esta semana, há cinco nomeados em risco. Pode votar para salvar o seu preferido através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality. 

VOTAÇÃO PARA SALVAR:
 
CATARINA – 761 20 20 04
DIOGO – 761 20 20 06
HUGO – 761 20 20 09
RICARDO JOÃO – 761 20 20 16
SARA – 761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 10

Hoje às 15:24
