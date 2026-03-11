No Especial do Secret Story 10, Cristina Ferreira faz um balanço sobre os concorrentes mais nomeados pelos colegas. Será que a Voz vai anunciar reviravolta nas nomeações?
Estes são os concorrentes mais nomeados pelos colegas: Será que vai haver uma reviravolta?
Há 1h e 8min
01:28
01:52
Após o Especial, Jéssica repreende Diogo: «Tu não aprendes pois não?»
Há 23 min
05:28
A pergunta que não quer calar: Quem é a namorada de Diogo? Suspeitas estão entre Sara, Ariana e Eva
Há 43 min
07:33
João acerta em cheio no segredo de Diogo e estas são as reações inéditas dos concorrentes
Há 58 min
07:33
Botão dos segredos ecoa e desta vez é João quem tenta a sorte: «O Diogo tem a namorada na casa»
Há 59 min
04:09
Prova de resistência dá imunidade a vários concorrentes: saiba quem foram os sortudos
Há 1h e 17min
08:12
A ferver. Sara rasga Hugo: «Se eu soubesse... o nosso beijo nunca teria acontecido»
Ontem às 18:49
03:51
Dinâmica da carapuça faz o clima ferver e estes concorrentes perderam a cabeça
Ontem às 18:14
01:43
«Bomba»: Missão hilariante de Luzia mete a casa toda a mexer
Ontem às 18:04
02:47
O verniz estalou. Sara confronta Hélder após ficar em choque com pergunta do concorrente
Ontem às 17:57
01:05
Cristina Ferreira revela nome da amiga especial de Hugo: e dá detalhe exclusivo
Ontem às 16:27
01:36
Sara avisa Hugo: «Vou-te dizer as coisas como elas são, não vou deixar de dar a minha opinião»
Ontem às 14:21
04:02
Segredo em risco? Eva preocupada com as «dormidas» com Diogo: «Vamos ter de...»
Ontem às 13:39
02:15
Hélder faz revelação sobre concorrente: «Já tivemos uma cena lá fora»
Ontem às 12:35
05:46
À frente de todos! Diogo e Eva trocam carinhos na cama
Ontem às 11:26
02:37
Jéssica ataca Hugo por causa de Sara: «Tiveste de ver as imagens para te arrependeres?»
Ontem às 11:11
06:41
Diana Dora põe tudo em pratos limpos com Liliana: «Estive mal quando te chamei...»
Ontem às 11:10
03:03
João tem «carinho» por várias mulheres da casa: «Será que há alguma atitude que a pessoa pode não gostar?»
Ontem às 10:48
02:06
Exclusivo! Pedro confessa que não esperava sair e aponta vencedor: «Foi tudo ali dentro»
Ontem às 01:39
03:23
Sara e Catarina desconfiam que Hugo pode estar em missão e não ter ninguém fora da casa
Ontem às 00:38
02:52
Hugo nega que se vá voltar a envolver com Sara: «Foi um descuido, estou arrependido»
Ontem às 00:17
01:24
João desabafa: «Não me sinto à vontade, tudo o que eu disser pode e vai ser usado contra mim»
9 mar, 23:47
05:27
João interessado em Eva? Ela não quer acreditar, mas Diogo é sincero: «Acabas por não conseguir controlar»
9 mar, 23:36
05:34
Tudo em pratos limpos! João e Catarina acabam conversa sincera com abraço apertado
7 mar, 19:05
02:13
«Agarradinhos...»: Hugo faz proposta picante a Sara e esta dá resposta surpreendente
7 mar, 18:07
01:15
Amor no quarto! Eva e Diogo trocam beijos na cama às escondidas
7 mar, 11:14
02:24
«Beijaram-me na boca»: Norberto faz revelação "chocante"
4 mar, 14:44
01:46
Norberto e Catarina beijam-se e Ricardo assume interesse na colega
4 mar, 14:43
06:14
Conversas profundas: Norberto e Hélder falam abertamente sobre o jogo
4 mar, 13:04
05:35
Quem perde 300€? O grupo dos «fracos» escolhe
4 mar, 11:30
04:20
O confronto mais esperado aconteceu! Voz fecha João e Catarina no Cubo e os dois têm momento emotivo olhos nos olhos
4 mar, 01:20
02:32
Acusações fortes e tensão alta. Casa divide-se em dois grupos e o clima aquece: «Quer estar em conflitos!»
4 mar, 00:45
01:24
Sara sente-se «descartada» por Diogo e lança farpa: «Há muita gente para me aquecer os pés»
4 mar, 00:30
00:52
Inconsolável. Sara chora desalmadamente «nos braços» de Diogo. Veja as imagens exclusivas
4 mar, 00:20
03:16
Dinâmica de homens vestidos de mulher gera discórdia e Pedro tem reação que mereceu as palmas dos colegas
4 mar, 00:13
01:19
Nova pista! A parede do jardim sussurrou aos concorrentes e deixou a casa virada do avesso
3 mar, 23:45
01:39
«Tu gostas da Eva»: Ricardo João entala Diogo à frente de todos
3 mar, 23:37
01:33
João e Eva estão cada vez mais próximos e rumores adensam-se: «Acham que somos namorados»
3 mar, 23:02
02:08
Inédito. Catarina faz provocação a João à frente de todos: «São ex-namorados?»
3 mar, 22:52
02:46
Após dinâmica, Pedro impõe-se perante os colegas: «Sou um homem e ponto»
3 mar, 22:25
04:53
Catarina quer carregar no segredo de João? «Só não sei se não tem outra ex-namorada aqui»
3 mar, 22:19
03:22
Guerra aberta. Sara deixa Eva em lágrimas: «Ou é burra ou é burrinha»
3 mar, 21:55
03:46
Viral na Internet: Ariana faz festinhas a Diogo à frente de Eva... e os ciúmes falam mais alto
3 mar, 14:46
03:06
«Beijei um sapo»: Ricardo João manda boca para Ana e o clima aquece na Cadeira Quente
2 mar, 01:25
06:29
Emoção e muitas lágrimas: João desvenda o segredo de Pedro e deixa casa em choque
1 mar, 23:42
07:42
Diogo avisa a namorada Eva após proximidade de outro homem: «Não venho fazer figura palhaço»
28 fev, 08:46
03:21
Após confronto aceso no Especial, Hugo e Luzia trocam pedidos de desculpa e acabam abraçados
27 fev, 19:44
02:18
Por um fio! João já carregou no segredo de Pedro: «Carreguei pela reação após a pista»
27 fev, 17:40
02:20
Concorrentes recebem pista do segredo de Pedro e Hugo "acerta" em cheio: «Mudei de género»
27 fev, 16:49
01:22
«Cara de nojo»: Sara “passa-se” após ver imagens da rival
26 fev, 23:32
05:36
Sara e Luzia em troca acesa de acusações em pleno Especial: «Passo por ela e nem a vejo!»
26 fev, 22:13
05:50
Alerta bloqueio: Eva aborda Hugo sobre a sua suposta atração mas o concorrente insiste: «Estou no teu Top 3?»
26 fev, 10:37
03:31
A dar cartas para esconder o segredo, Eva acorda junto de um homem no quarto oposto do namorado
23 fev, 10:09
01:14
Implacável. Sara "entrou com tudo" e não tem dúvidas: «Sei que entrei aqui a matar»
23 fev, 01:20
11:27
Primeira ronda de nomeações do Secret Story 10 marcada pelas primeiras trocas de farpas! Veja o que aconteceu
23 fev, 00:55
02:44
«Chegámos ao pódio»: Estes recrutas são o “TOP 3” da 1ª Companhia
20 fev, 23:29
22:08
Nas redes sociais não se fala de outra coisa: Abdominais de Soraia Sousa dão nas vistas
20 fev, 16:04
09:56
Recrutas surpreendem os Instrutores e o Comandante com dedicatórias e Maria Botelho Moniz emociona todos com discurso de peso
19 fev, 22:28
05:38
«Juntos uma vez, juntos para sempre»: O maravilhoso discurso final do Comandante Moutinho
19 fev, 16:39
03:22
Um dos momentos mais arrepiantes da 1ª Companhia. Instrutor Marques despede-se dos recrutas com forte dedicatória e 50 flexões
19 fev, 16:28
02:48
Hilariante. Rui Freitas perde a postura em avaliação com a enfermeira e é obrigado a repetir a prova
17 fev, 16:20