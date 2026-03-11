Ao Minuto

Após o Especial, Jéssica repreende Diogo: «Tu não aprendes pois não?»
Há 43 min
A pergunta que não quer calar: Quem é a namorada de Diogo? Suspeitas estão entre Sara, Ariana e Eva
Há 43 min
O privilégio não é só a imunidade: Voz oferece recompensa de peso a quem teve um bom desempenho na prova
Há 46 min
Nomeações feitas, votações abertas: Estes são os concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo
Há 46 min
Concorrentes são confrontados com imagens escaldantes e Hugo e Sara têm os holofotes virados para eles
Há 50 min
Choque total! João acerta em cheio no segredo de Diogo e há uma reação que não passou despercebida

Há 51 min
O momento alto da noite! João descobre segredo de Diogo e a reação de Eva é impagável: as imagens inéditas do momento

Há 58 min
João acerta em cheio no segredo de Diogo e estas são as reações inéditas dos concorrentes
Há 59 min
Botão dos segredos ecoa e desta vez é João quem tenta a sorte: «O Diogo tem a namorada na casa»
Há 1h e 8min
Após castigo da Voz: Estes são os concorrentes mais próximos da saída no próximo domingo
Há 1h e 8min
Estes são os concorrentes mais nomeados pelos colegas: Será que vai haver uma reviravolta?
Há 1h e 17min
Prova de resistência dá imunidade a vários concorrentes: saiba quem foram os sortudos
Há 1h e 22min
Cansados e a ansiar pelo fim: Prova de resistência terminada. Será que tiveram sucesso?
Há 1h e 47min
Catarina e Norberto já não escondem o sentimento e declaram-se um ao outro
Há 2h e 57min
«Eu gostava de ser nomeado»: João expõe estratégia a Diogo e Liliana
Há 3h e 21min
O clima aquece e a Voz pede para fazerem o «sinal de consentimento»: Afinal, qual casal está ao rubro?
Há 3h e 24min
A ferver. Jéssica perde a paciência com Hugo durante a prova: «Isto é privação de sono (...) Aquele desgraçado»
Há 3h e 31min
Diogo na mira dos colegas por desleixe na prova de resistência: «O pior é não assumir»
