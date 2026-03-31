No Secret Story 10, é dia de frente-a-frente. Ariana e Eva foram as primeiras a «defrontarem-se» no Cubo e puderam fazer as perguntas que tanto queriam fazer uma à outra. Veja o momento.
VÍDEO SEGUINTE
Descrição
«Estou no meu canto pela palavras que foram ditas...»: Ariana abre o coração com Eva
No Secret Story 10, é dia de frente-a-frente. Ariana e Eva foram as primeiras a «defrontarem-se» no Cubo e puderam fazer as perguntas que tanto queriam fazer uma à outra. Veja o momento.
Ontem às 18:39
Últimos Ver todos
Últimos Ver todos
03:06
«Estou no meu canto pela palavras que foram ditas...»: Ariana abre o coração com Eva
Ontem às 18:39
03:56
«Saio e vou à minha vida» Ariana e Diogo conversam sobre futuro da "relação"
Ontem às 21:21
05:03
Ariana entra a meio de conversa privada de Diogo e Liliana. E quer saber tudo o que foi dito
Ontem às 21:18
02:26
Ana aconselha Ariana sobre Diogo e Eva: «Tem respeito pelo passado que eles têm»
Ontem às 21:14
06:57
«Chora. Grita. Deita cá para fora» Liliana apoia Eva em momento frágil
Ontem às 21:09
04:37
Diogo reforça que não quer «namorar» com Ariana e esta passa-se: «Então afastamo-nos!»
Ontem às 19:47
05:40
Ciúmes de Eva? Ariana deixa aviso a Diogo: «Se me enganas outra vez...»
Ontem às 19:39
05:20
Lanche a sós de Sara e Luzia dá para o torto: «Se tiver de te provocar para me dares um estalo, vou fazê-lo»
Ontem às 19:31
09:01
Sem rodeios, Diogo põe os pontos nos i's com Eva: «Eu já falei com a Ariana...»
Ontem às 18:50
09:33
«Achei que ias ficar com mais rancor, foi bastante rápido»: Eva comenta postura de Ariana com Diogo
Ontem às 18:37
09:33
Ariana faz pergunta implacável a Eva: «Estavas à espera que nos separássemos?»
Ontem às 18:37
00:56
Entalada com Ariana, Eva deixa recado: «Ainda não me desceu, vai levar com isto na cara»
Ontem às 18:18
04:07
Diogo desfaz-se em lágrimas ao pedir perdão a Eva à frente de todos. E esta foi a reação de Ariana
Ontem às 18:18
06:21
«Levei 37 pontos (...) fiquei com a roupa cheia de sangue»: Sara conta a história por detrás do seu segredo peculiar
Ontem às 16:31
04:16
Revelado! Jéssica acerta no segredo de Sara: «Nasci com um dente no nariz»
Ontem às 16:26
02:06
O gesto subtil que Eva teve com Diogo: e que quase passou despercebido
Ontem às 16:14
04:32
«Só ela é que sabe...»: Diogo chora ao falar da sua vida privada e Eva também não contém as lágrimas
Ontem às 15:29
02:30
Liliana emociona-se ao fazer partilha pessoal e recebe apoio da maior antagonista
Ontem às 14:27
03:26
Assim que Eva sai do quarto, Diogo aproxima-se de Ariana: «Finalmente»
Ontem às 12:24
03:15
Diogo coloca os pontos nos i's com Ariana: «Não quero ter nenhum tipo de relação»
Ontem às 00:03
03:20
«Mal educada»: Diogo passa-se depois de discutir com Ariana e Eva ouve tudo
Ontem às 00:00
05:18
Clima aquece e tudo acaba mal. Diogo e Ariana discutem e ficam de costas voltadas
30 mar, 23:57
02:18
A ferver. Diogo e Ariana discutem e o motivo está relacionado com a possibilidade de uma relação entre ambos
30 mar, 23:36
10:09
«E se tivesse sido a Eva a fazer esse jogo?»: Norberto questiona Diogo e a resposta é surpreendente
30 mar, 23:15
03:02
Tenso. Eva não esconde ciúmes de Ariana e «encosta» Diogo à parede
30 mar, 22:58
03:55
Crise na amizade? Norberto reage às críticas de Ricardo João e Hugo: «Eu também podia achar burro...»
30 mar, 22:30
03:24
«Não imagina um namoro com a Ariana?»: A pergunta de Cristina Ferreira que deixou Diogo a pensar
30 mar, 22:19
01:49
«Está melhor porque o João saiu?»: Diogo responde à pergunta implacável de Cristina Ferreira
30 mar, 22:06
03:34
Ariana encosta Diogo à parede: «Vieram dizer-me que escolhias a Eva»
30 mar, 21:10
02:07
«Eu ia presa!»: Ariana fala sobre o futuro da sua relação com Diogo... e Eva é 'metida ao barulho'
30 mar, 20:50
02:03
Mãe de Ariana pronuncia-se sobre relação de Diogo e Eva: «Quando saírem vão ficar juntos»
30 mar, 19:16
04:11
Ariana passada com Diogo no confessionário: «Se quer lutar por ela que vá atrás dela»
30 mar, 18:32
02:26
Hugo deixa aviso a Diogo: «Podem-se apaixonar, mas não aqui à frente da Eva»
30 mar, 17:38
02:48
Ariana e Diogo discutem teorias sobre segredo de concorrente: «Um dente no nariz?
30 mar, 17:25
09:22
Concorrentes criticam liderança de Ariana e é eleito o novo guia da Casa
30 mar, 16:26
02:33
Eva comenta postura de Ariana: «Já pensaste que podia dar badagaio»
30 mar, 16:07
03:05
Sara arrasa Ariana: «Tu és um peixinho. Não tiveste pulso firme em nada»
30 mar, 15:56
05:33
Ao rubro: Ricardo João deixa tudo em pratos limpos com Ana
30 mar, 12:29
06:17
A arder: Ana mostra-se fora de si com os colegas e não vai acreditar no motivo
30 mar, 11:43
14:45
Nomeações feitas! Fique a conhecer o ponto de situação das escolhas desta semana
30 mar, 00:51
03:54
Eva de rastos com a expulsão de João: «Duas tacadas assim de seguida, é muito!»
30 mar, 00:20
03:54
Em pranto, Eva fica inconsolável com a saída de João e acaba a chorar nos braços de Diogo
30 mar, 00:19
02:20
Irmã de Eva não poupa Diogo: «Ele manipula-a. Estou feliz por já não estar com ele»
29 mar, 22:33
03:05
Diogo defende Ariana com unhas e dentes: «Ela criou sentimentos e ninguém aceita!»
29 mar, 22:02
02:50
Liliana sai do concílio dos nomeados e conta tudo a Ana e Luzia. Estas são as reações
27 mar, 14:44
05:09
Quem deveria estar nomeado e não está? João escolhe Diogo e Ariana intervém
27 mar, 14:38
06:19
A ferver. Concílio dos nomeados em torno do triângulo amoroso
27 mar, 14:31
03:39
Eva revela posição da família sobre o namoro antes de entrar no Secret Story. João surpreende com resposta de peso
27 mar, 13:55
01:41
Emocionante. Eva e João falam sobre amor incondicional
27 mar, 13:51
02:09
Eva assume a João que não quer ver o filme: «Tenho más lembranças»
27 mar, 13:31
03:44
Ariana e Diogo já fazem planos para o futuro? Uma empresa em conjunto está «em cima da mesa»
27 mar, 10:31
07:15
Ariana «encosta» Diogo à parede: «Se quiseres não respondas, mas...»
27 mar, 02:13
01:57
«Partir o coração a alguém é uma escolha»: Ariana tem conversa franca com Diogo
27 mar, 02:02
08:06
Diogo e Eva conversam e há um pormenor que não escapa. Ariana ouve tudo
27 mar, 01:40
02:03
Inédito. Diogo abraça Eva e parabeniza-a pela salvação: «Vais ganhar isto»
27 mar, 01:25
03:08
Ariana faz a mala e admite a João: «Quero-me ir embora o mais rápido possível»
27 mar, 01:16
01:56
Tiago e Norberto criticam Diogo e Ariana e aconselham Eva: «Estão-lhe a passar paninhos quentes»
25 mar, 22:48
03:49
Norberto aconselha Eva: «Vai doer mas tens que ouvir»
25 mar, 22:46
04:02
Em choro e sem conseguir falar. Eva é confortada pelos colegas no pós Especial
25 mar, 22:42
04:38
«Cada lágrima de Eva foi um rasgo no meu coração»: Tiago quebra o silêncio sobre a polémica e pede desculpa a Diogo
25 mar, 22:31
04:38
Ariana revela a verdadeira razão por não se ter afastado de Diogo. As reações são inéditas
25 mar, 22:31