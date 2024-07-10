«Eu agora metia-me toda nua e...»: Após pedido de Afonso, Miranda riposta

Ao Minuto

Há 8 min
«Fogo, que homem»: Jéssica Vieira faz elogio a figura por todos conhecida
01:48

«Fogo, que homem»: Jéssica Vieira faz elogio a figura por todos conhecida

Há 13 min
As caras de Afonso quando Miranda o tenta seduzir (e tirar a t-shirt) são imperdíveis
01:38

As caras de Afonso quando Miranda o tenta seduzir (e tirar a t-shirt) são imperdíveis

Ontem às 22:48
Clima quente. Afonso Leitão ‘atira-se’ a Catarina Miranda depois do Especial
02:48

Clima quente. Afonso Leitão ‘atira-se’ a Catarina Miranda depois do Especial

Ontem às 22:24
Afonso Leitão fica em choque com novo corte de cabelo feito por Viriato
02:05

Afonso Leitão fica em choque com novo corte de cabelo feito por Viriato

Ontem às 22:15
Catarina Miranda pede desculpas a Jéssica: «Se tu ou a tua mãe precisarem de alguma coisa lá fora...»
01:08

Catarina Miranda pede desculpas a Jéssica: «Se tu ou a tua mãe precisarem de alguma coisa lá fora...»

Ontem às 22:13
Não é só Jéssica quem chora com palavras de Afonso, Catarina Miranda também fica em lágrimas
03:25

Não é só Jéssica quem chora com palavras de Afonso, Catarina Miranda também fica em lágrimas

Ontem às 22:12
Aconteceu: Afonso pede desculpas a Jéssica pela primeira vez e a concorrente fica em lágrimas
03:32

Aconteceu: Afonso pede desculpas a Jéssica pela primeira vez e a concorrente fica em lágrimas

Ontem às 22:05
Afonso Leitão revela doença: «Fui diagnosticado com...»
03:36

Afonso Leitão revela doença: «Fui diagnosticado com...»

Ontem às 22:00
Afonso Leitão abre a cápsula do tempo e fala sobre a vida na tropa
03:33

Afonso Leitão abre a cápsula do tempo e fala sobre a vida na tropa

Ontem às 21:53
Catarina Miranda sem dó nem piedade de Jéssica: «Ela é a coitadinha deste reality. A sofrida»
06:28

Catarina Miranda sem dó nem piedade de Jéssica: «Ela é a coitadinha deste reality. A sofrida»

Ontem às 20:43
Onde ele vai, ela vai também. Catarina Miranda atrás de Afonso Leitão: «Estou sem paciência»
03:45

Onde ele vai, ela vai também. Catarina Miranda atrás de Afonso Leitão: «Estou sem paciência»

Ontem às 20:39
Catarina Miranda não sabe fazer canja? Afonso revolta-se com a cozinheira
03:25

Catarina Miranda não sabe fazer canja? Afonso revolta-se com a cozinheira

Ontem às 19:55
Catarina Miranda massaja Viriato Quintela: Todas as imagens do momento insólito
03:02

Catarina Miranda massaja Viriato Quintela: Todas as imagens do momento insólito

Ontem às 19:50
Jéssica Vieira garante que não quer ser associada a Afonso Leitão e lança farpa a Catarina Miranda
02:19

Jéssica Vieira garante que não quer ser associada a Afonso Leitão e lança farpa a Catarina Miranda

Ontem às 19:47
Rivais em confronto. Jéssica Vieira dispara contra Catarina Miranda: «Eu não sou obrigada a comer aquilo que tu queres»
01:47

Rivais em confronto. Jéssica Vieira dispara contra Catarina Miranda: «Eu não sou obrigada a comer aquilo que tu queres»

Ontem às 19:39
Afonso Leitão explode com Catarina Miranda: «Hoje ainda não paraste de falar nisso»
03:07

Afonso Leitão explode com Catarina Miranda: «Hoje ainda não paraste de falar nisso»

Ontem às 19:28
«Erro à tua frente, não erro nas tuas costas»: Jéssica Vieira deixa tudo em ‘pratos limpos’ com Catarina Miranda
06:25

«Erro à tua frente, não erro nas tuas costas»: Jéssica Vieira deixa tudo em ‘pratos limpos’ com Catarina Miranda

Ontem às 19:21
«E se…»: Desafio do Big Brother gera faíscas entre os concorrentes
08:13

«E se…»: Desafio do Big Brother gera faíscas entre os concorrentes

Acompanhe ao minuto
VÍDEO SEGUINTE
Descrição

«Eu agora metia-me toda nua e...»: Após pedido de Afonso, Miranda riposta

No Big Brother Verão, após o pequeno-almoço especial em que os concorrentes tiveram a oportunidade de o tomar juntos e de partilharem entre si as memórias mais marcantes de todo este trajeto no reality show, os finalistas dirigem-se lá para fora, para o Kids Club BB. Viriato Quintela propõe uma dinâmica sobre si que tem a ver com uma cápsula do tempo. À medida que o concorrente vai tirando da cápsula alguns objetos que têm um grande valor sentimental para si, este não contém a emoção. Após um momento de grande emoção, Catarina Miranda 'mete-se' com Afonso Leitão e provoca-o. Depois, Miranda dá um beijo a Afonso no sítio menos esperado de todos. 

Ontem, na gala do Big Brother, foi noite de muitas surpresas e emoções à flor da pele! Bruna foi a concorrente expulsa, e por isso fica fora do leque dos finalistas. Afonso Leitão fez a sua Curva da Vida perante o País inteiro, um percurso de vida recheado de revelações fortes, nomeadamente sobre o seu namoro com a ex-Jéssica Vieira. Já a própria Jéssica Vieira foi salva em 1º lugar com uma percentagem impressionante. Discussão forte entre Catarina Miranda e Jéssica Vieira 'explode' durante o direto.

Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa no Big Brother Verão!

8 set, 12:40
Últimos Ver todos
Últimos Ver todos

Mais Vistos

Revoltado, Francisco Monteiro faz esclarecimento: «Eu seria culpado de tanta, mas tanta coisa...»

Big Brother
10 jul 2024, 17:01
1

Márcia Soares partilha novidade e confessa: «Estou apaixonada…»

Big Brother
17 jul 2024, 10:05
2
Ver Mais

EM DESTAQUE

Telmo na frente de fogo. Concorrente do primeiro BB luta contra as chamas (fotos)

Big Brother
11 ago, 15:30

Incêndio deixou tudo em cinzas. Ex-concorrente mostra rasto da destruição após as chamas

Big Brother
16 ago, 12:41

Estes são os três alimentos que Cristina Ferreira cortou da alimentação e que fizeram toda a diferença

Big Brother
16 ago, 11:12

A declaração inesperada que Francisco Monteiro fez a Bárbara Parada em pleno direto

Big Brother
22 jun, 23:48
03:41

Bombástico. Discussão entre Afonso, Miranda e Kina leva Bruna ao limite: «Não tomem as dores dos outros»

Big Brother
15 ago, 12:33
04:21

A pista é delas! Mulheres da casa encantam com dança e boa energia

Big Brother
15 ago, 16:31
IOL Footer MIN