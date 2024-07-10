«Eu agora metia-me toda nua e...»: Após pedido de Afonso, Miranda riposta

No Big Brother Verão, após o pequeno-almoço especial em que os concorrentes tiveram a oportunidade de o tomar juntos e de partilharem entre si as memórias mais marcantes de todo este trajeto no reality show, os finalistas dirigem-se lá para fora, para o Kids Club BB. Viriato Quintela propõe uma dinâmica sobre si que tem a ver com uma cápsula do tempo. À medida que o concorrente vai tirando da cápsula alguns objetos que têm um grande valor sentimental para si, este não contém a emoção. Após um momento de grande emoção, Catarina Miranda 'mete-se' com Afonso Leitão e provoca-o. Depois, Miranda dá um beijo a Afonso no sítio menos esperado de todos.

Ontem, na gala do Big Brother, foi noite de muitas surpresas e emoções à flor da pele! Bruna foi a concorrente expulsa, e por isso fica fora do leque dos finalistas. Afonso Leitão fez a sua Curva da Vida perante o País inteiro, um percurso de vida recheado de revelações fortes, nomeadamente sobre o seu namoro com a ex-Jéssica Vieira. Já a própria Jéssica Vieira foi salva em 1º lugar com uma percentagem impressionante. Discussão forte entre Catarina Miranda e Jéssica Vieira 'explode' durante o direto.

Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa no Big Brother Verão!