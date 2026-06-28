«Eu tenho a escola da vida»: Chegou a concorrente que não vai ser "mãezinha de ninguém"

No Big Brother Verão, Ana Luísa é Empresária no ramo alimentar e atleta federada em atletismo e apaixonada por crossfit, diz que competição é o seu nome do meio. Casada e mãe de 3 filhos, vem para o Big Brother para concretizar um desejo antigo. Considera-se um pouco mandona, mas também bastante sensível e quer mostrar a todos que não há idade para realizar sonhos. Assume ter perfil de líder e vai lutar desde o primeiro instante para sair vencedora.