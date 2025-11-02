Euforia em estúdio: Conhecidos os dois primeiros salvos da noite

Ao Minuto

Há 31 min
Pedro e Marisa: Esta foi a 'gota de água' que fez com que tudo terminasse

Pedro e Marisa: Esta foi a 'gota de água' que fez com que tudo terminasse

Há 32 min
Secret Story: Casal sensação separa-se e o motivo envolve outro homem e outra mulher

Secret Story: Casal sensação separa-se e o motivo envolve outro homem e outra mulher

Há 45 min
O que ninguém viu na TV. Zé abandona gala no carro de ex-concorrente

O que ninguém viu na TV. Zé abandona gala no carro de ex-concorrente

Há 49 min
Pedro Jorge rebenta depois de provocações de Bruna e Ana Cristina: «É terrorismo psicológico!»
05:26

Pedro Jorge rebenta depois de provocações de Bruna e Ana Cristina: «É terrorismo psicológico!»

Há 51 min
Pedro Jorge levado a um limite: «Bruna não me toques!»
04:23

Pedro Jorge levado a um limite: «Bruna não me toques!»

Há 51 min
No dia em que terminou tudo com Marisa, Bruna e Ana Cristina não param de picar Pedro Jorge
04:08

No dia em que terminou tudo com Marisa, Bruna e Ana Cristina não param de picar Pedro Jorge

Há 57 min
Pedro é capaz de ultrapassar limites com Bruna e Ana Cristina? Concorrente avisa: «Não me responsabilizo pelas minhas atitudes»
05:30

Pedro é capaz de ultrapassar limites com Bruna e Ana Cristina? Concorrente avisa: «Não me responsabilizo pelas minhas atitudes»

Há 58 min
Depois de terminar casamento com Marisa, Pedro Jorge passa-se com Ana Cristina e Bruna
05:30

Depois de terminar casamento com Marisa, Pedro Jorge passa-se com Ana Cristina e Bruna

Há 1h e 15min
Ana Cristina arrasa colega: «Ele é muito má pessoa, tem muito ódio»
06:38

Ana Cristina arrasa colega: «Ele é muito má pessoa, tem muito ódio»

Há 1h e 18min
Diferença notável? Marisa tem gesto marcante com Bruno que não teve com Pedro
08:59

Diferença notável? Marisa tem gesto marcante com Bruno que não teve com Pedro

Há 1h e 39min
Liliana para Fábio: «Não quero ter mais nada, não me quero magoar»
05:18

Liliana para Fábio: «Não quero ter mais nada, não me quero magoar»

Há 1h e 39min
Entraram 'casados' no Secret Story e era o seu segredo. Acabaram hoje uma relação de vários anos perante todo o País

Entraram 'casados' no Secret Story e era o seu segredo. Acabaram hoje uma relação de vários anos perante todo o País

Há 1h e 44min
Liliana põe um ponto final na relação com Fábio? «A partir de hoje, os nossos jogos vão ser individuais»
07:32

Liliana põe um ponto final na relação com Fábio? «A partir de hoje, os nossos jogos vão ser individuais»

Há 1h e 45min
«Disseste que não ias mentir mais e fizeste»: Liliana furiosa com Fábio
02:01

«Disseste que não ias mentir mais e fizeste»: Liliana furiosa com Fábio

Há 1h e 45min
Relação de Marisa e Pedro chega ao fim. As imagens mais fortes da decisão drástica
09:40

Relação de Marisa e Pedro chega ao fim. As imagens mais fortes da decisão drástica

Há 1h e 48min
Leandro 'pega-se' com Raquel e Ana Cristina: «Incomodo e vou continuar a incomodar!»
01:54

Leandro 'pega-se' com Raquel e Ana Cristina: «Incomodo e vou continuar a incomodar!»

Há 1h e 54min
«Precisas do Pedro. Mais ninguém te dá...»: Raquel faz duras críticas a Liliana
02:08

«Precisas do Pedro. Mais ninguém te dá...»: Raquel faz duras críticas a Liliana

Há 1h e 57min
Aos gritos, Liliana e Raquel protagonizam acesa discussão: «És a maior mentirosa que cá está dentro»
04:22

Aos gritos, Liliana e Raquel protagonizam acesa discussão: «És a maior mentirosa que cá está dentro»

Acompanhe ao minuto
VÍDEO SEGUINTE
Descrição

Euforia em estúdio: Conhecidos os dois primeiros salvos da noite

No Secret Story 9, ficamos a conhecer os dois primeiros concorrentes salvos da noite e a euforia em estúdio é mais que muita.

Isto acontece na grande gala do Secret Story 9 que conta com muitas emoções e surpresas «de cortar a respiração». Esta noite os concorrentes têm acesso a uma lâmpada mágica capaz de realizar os desejos mais ambicionados. Para além disso, hoje o expulso tem um último valioso poder em mãos.

A dois meses da Grande Final, os concorrentes dizem quem não merece estar na corrida à vitória. Todas as decisões têm consequências e, por último, mas não menos importante, «esta noite, Pedro e Marisa voltam a reencontrar-se a sós!

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa ao minuto!

Ontem às 23:06
Últimos Ver todos
Últimos Ver todos

Mais Vistos

18:45

Conheça as nomeações desta noite na íntegra e veja os resultados provisórios

Secret Story
Hoje às 00:53
1
18:45

Conheça as nomeações desta noite na íntegra e veja os resultados provisórios

Secret Story
Hoje às 00:53
2
03:39

Euforia em estúdio: Conhecidos os dois primeiros salvos da noite

Secret Story
Ontem às 23:06
3
03:39

Euforia em estúdio: Conhecidos os dois primeiros salvos da noite

Secret Story
Ontem às 23:06
4

Joana Diniz é hospitalizada: «Estou internada desde segunda-feira» Veja o que aconteceu

Big Brother
18 jul 2024, 09:23
5

Surpreendente: Francisco Monteiro revela 'crush' famosa. É atriz e estava na gala da TVI

Big Brother
23 fev, 13:34
6

Inscrições para a Casa dos Segredos estão prestes a terminar! Saiba todas as informações aqui

Big Brother
20 ago 2024, 14:54
7

O fato original de Zé Lopes que está a fazer furor na passadeira vermelha!

Big Brother
6 jul 2024, 19:27
8
Ver Mais

EM DESTAQUE

Um a um. Estes são todos os concorrentes do Secret Story – Casa dos Segredos

14 set, 21:35

«Tenho um altar de objetos sexuais»: Conheça todos os segredos bombásticos do novo Secret Story

15 set, 00:48

Pedido de casamento e muito mais: Os momentos do novo Secret Story que pararam Portugal

15 set, 00:48

Antes do Secret Story, Bruno Simão brilhou no Benfica e na Seleção Nacional. As fotos do passado do concorrente

15 set, 00:47
00:54

Houve beijo na boca? Afonso e Miranda quebram (finalmente) o silêncio

Big Brother
13 set, 19:54
03:40

Duas mulheres a lutar por um homem! Daniela e Miranda 'pegadas' por causa de Afonso

Big Brother
13 set, 19:32