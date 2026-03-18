Ao Minuto

Ontem às 22:46
Eva chora compulsivamente abraçada a Diogo e o namorado assume: «Vou-me embora, não te quero ver chorar»
03:53

Eva chora compulsivamente abraçada a Diogo e o namorado assume: «Vou-me embora, não te quero ver chorar»

Ontem às 22:44
Liliana provoca Sara durante a discussão e os ânimos exaltam-se
05:26

Liliana provoca Sara durante a discussão e os ânimos exaltam-se

Ontem às 22:36
Hélder sente-se mal durante a discussão e faz pedido especial à Voz
01:52

Hélder sente-se mal durante a discussão e faz pedido especial à Voz

Ontem às 22:31
A pista para o segredo de Sara que deixou todos intrigados
01:15

A pista para o segredo de Sara que deixou todos intrigados

Ontem às 22:30
O verniz estalou. Sara perde a cabeça e abandona a discussão com Hélder
04:24

O verniz estalou. Sara perde a cabeça e abandona a discussão com Hélder

Ontem às 22:25
Tema em discussão está relacionado com o segredo de Ana? Esta é a opinião da concorrente sobre o assunto
03:06

Tema em discussão está relacionado com o segredo de Ana? Esta é a opinião da concorrente sobre o assunto

Ontem às 22:23
Última Hora: Sara recebe consequência depois de comportamento inaceitável
02:03

Última Hora: Sara recebe consequência depois de comportamento inaceitável

Ontem às 22:20
Luzia volta a falar das atitudes de Sara e esta defende-se: «Este assunto mexe-me bastante»
04:47

Luzia volta a falar das atitudes de Sara e esta defende-se: «Este assunto mexe-me bastante»

Ontem às 22:14
Confronto em direto! Sara arrasa Liliana: «Ela anda aqui a passear, a mandar boquinhas»
03:14

Confronto em direto! Sara arrasa Liliana: «Ela anda aqui a passear, a mandar boquinhas»

Ontem às 22:11
Cristina Ferreira é frontal com Eva por causa de Diogo: «Desculpe dizer-lhe esta frase...»
13:05

Cristina Ferreira é frontal com Eva por causa de Diogo: «Desculpe dizer-lhe esta frase...»

Ontem às 22:10
«Já lhe disse várias vezes...»: Cristina Ferreira faz alerta a Eva depois de imagens de Diogo
13:05

«Já lhe disse várias vezes...»: Cristina Ferreira faz alerta a Eva depois de imagens de Diogo

Ontem às 22:09
Mesmo depois de imagens polémicas de Diogo, Eva garante: «Tenho confiança nele»
13:05

Mesmo depois de imagens polémicas de Diogo, Eva garante: «Tenho confiança nele»

Ontem às 21:54
Eva encosta Diogo à parede por causa de Ariana! As imagens completas da conversa que abalou a noite
16:52

Eva encosta Diogo à parede por causa de Ariana! As imagens completas da conversa que abalou a noite

Ontem às 20:31
Diogo defende Ariana em conversa com Eva: «A miúda não tem culpa nenhuma»
01:21

Diogo defende Ariana em conversa com Eva: «A miúda não tem culpa nenhuma»

Ontem às 20:30
Diogo admite perante Eva que tem um carinho especial por Ariana
01:52

Diogo admite perante Eva que tem um carinho especial por Ariana

Ontem às 20:29
No limite? Eva faz aviso sério a Diogo sobre Ariana: «Tu vais lhe dizer...»
05:21

No limite? Eva faz aviso sério a Diogo sobre Ariana: «Tu vais lhe dizer...»

Ontem às 20:28
Tensão no casal. Eva implora a Diogo: «Por favor, afasta-te»
05:00

Tensão no casal. Eva implora a Diogo: «Por favor, afasta-te»

Ontem às 20:25
Eva afirma que Diogo é seu. Esta foi a resposta do namorado: «Só teu não...»
03:43

Eva afirma que Diogo é seu. Esta foi a resposta do namorado: «Só teu não...»

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VÍDEO SEGUINTE
Descrição

Eva chora compulsivamente abraçada a Diogo e o namorado assume: «Vou-me embora, não te quero ver chorar»

No Secret Story 10, Eva teve uma conversa com Cristina Ferreira no confessionário. Já no pós especial, a concorrente desabou em lágrimas abraçada ao namorado, que ao vê-la assim disse que o melhor seria desistir do jogo.

Ontem às 22:46
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