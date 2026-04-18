Eva desabafa com Sara sobre Diogo e admite: «Quem me dera...»

No Secret Story 10, Eva e Sara fazem as limpezas no quarto e a concorrente de Ovar desabafa com a colega. Eva não esconde que queria ter tomado outras posições desde cedo, mas não conseguiu. Sara aconselha-a e pergunta-lhe como se sentiu na falsa expulsão de Diogo. Eva, mais uma vez, diz que não sentiu nada.

Esta semana, há cinco nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito, através das linhas telefónicas e da APP TVI Reality.

Vote para salvar o seu preferido:

ANA – 761 20 20 01

DIOGO – 761 20 20 06

EVA – 761 20 20 07

LILIANA – 761 20 20 12

SARA - 761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 10