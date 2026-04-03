Eva e Tiago falam sobre Diogo. O concorrente "arrasa-o": «É a confirmação de que ele é mentiroso»

No Secret Story 10, durante o Especial, o ambiente é de tensão. A Liliana diz que ficou abananada com as imagens que viu, referindo-se à Ariana e ao Diogo. O Hugo e o Tiago condenam a Ariana por se rir da situação. Já após o direto, a Sara sugere que a Eva durma com o Tiago para também provocar o Diogo e a Ariana. Ao ver que a Ana e a Luzia estão a apoiar a Ariana, a Liliana atira que as duas não deviam compactuar com o que se passa. Fora de si, a Liliana aponta que a Ariana é cínica e não foi capaz de ter compaixão nem um pingo de vergonha na cara. Já a Luzia, confessa que não vai marginalizar alguém só por fazer algo que ela não faria. Pouco depois, o Tiago e a Eva conversam e a concorrente confessa que se o Diogo for o próximo expulso, não vai sentir nada. O Tiago constata que a admiração da Eva pelo Diogo está a transformar-se em desilusão e remata que quem perde é o ex-namorado.

Esta semana quatro concorrentes estão nomeados e vão a votações para SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

DIOGO – 761 20 20 06

HUGO – 761 20 20 09

LUZIA – 761 20 20 13

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