Eva mais receosa do que nunca, leva aviso de Liliana: «Lá dentro é fogo»

No Secret Story 10, Eva demonstra estar incomodada com algo mas não fala. Liliana percebe e insiste com a colega. Eva acaba por admitir que fica nervosa e com ansiedade antes das dinâmicas e Liliana pede para que a colega se prepare para a dinâmica na casa de partida.

Esta semana, há cinco nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito, através das linhas telefónicas e da APP TVI Reality.

Vote para salvar o seu preferido:

ANA – 761 20 20 01

DIOGO – 761 20 20 06

EVA – 761 20 20 07

LILIANA – 761 20 20 12

SARA - 761 20 20 18

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