Eva provoca Diogo? O clima azeda e a discussão escala

No Secret Story 10, Eva é a Guia da Semana e Ana e Diogo consideram que também deve ser responsável pela louça. Depois de Ana ir descansar para a cama, Eva surge na cozinha a cantar alto. Diogo avisa-a para se calar e a discussão sobe de tom.

Esta semana, há cinco nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito, através das linhas telefónicas e da APP TVI Reality.

Vote para salvar o seu preferido:

ANA – 761 20 20 01

DIOGO – 761 20 20 06

EVA – 761 20 20 07

LILIANA – 761 20 20 12

SARA - 761 20 20 18

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