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Descrição

Eva questiona o excesso de confiança que tem em Diogo: «O que é que acontece debaixo dos lençóis?»

No Secret Story 10, o confessionário com Cristina Ferreira deixou Eva a pensar em tudo de uma perspectiva diferente. A concorrente contou o que tinha conversado com a apresentadora e as imagens que viu da proximidade entre o namorado e Ariana.

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