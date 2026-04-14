Exaltada, Ana vira-se contra Eva e Diogo e acaba em lágrimas: «Sou eu sei o que deixei!»

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Ontem às 22:48
Tiago exalta-se e acaba por pedir desculpa a Ricardo João: «Fui tocar num ponto sensível e não vale tudo»
01:03

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Ontem às 22:48
Ricardo João 'usa' Eva para atacar Tiago: «Um salto alto e esqueces os amigos!»
05:38

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Ontem às 22:47
Tiago farta-se das críticas: «Isto não é de amigos! Foram os primeiros a incentivar-me a estar com a Eva e agora...»
05:38

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Ontem às 22:41
«Não és homem nenhum, badameco!»: Hugo e Tiago entram em confronto aceso
04:32

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Ontem às 22:41
Tiago é alvo de ataque cerrado após Especial: «Podem vir todos, eu tenho power para todos juntos»
04:32

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Ontem às 22:38
Diogo e Ana em conflito depois do Especial: «Estás sempre a fugir às perguntas»
01:47

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Ontem às 22:35
Eva confronta Diogo com imagens polémicas e acaba em lágrimas, a «expulsá-lo» da casa de banho
01:08

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Ontem às 22:20
Ricardo João acusa Tiago de ser «falso»: «A máscara está a cair, mentiroso!»
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Ontem às 22:20
«Está frustado. Sabes o que é um grande homem?»: Tiago confronta Hugo para defender Eva
03:28

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Ontem às 22:18
Hugo e Tiago trocam acusações em pleno Especial. E o clima azeda: «Está caladinho!»
03:28

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Ontem às 22:18
Tiago volta ao ataque cerrado a Sara: «Acusas-me de agressividade e fazes muito pior!»
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Ontem às 22:12
Tiago 'rasga' Sara: «Acha que todos precisam de falar com ela para aparecer»
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Ontem às 22:12
Sem tréguas à vista! Sara e Tiago entram em conflito: «Arrogante, intimidador, raivoso»
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Ontem às 22:07
Hugo arrasa Eva: «Está com um ego enorme. A Ariana sai e ela passa o dia todo com o Diogo»
05:03

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Ontem às 22:05
Exaltada, Ana vira-se contra Eva e Diogo e acaba em lágrimas: «Sou eu sei o que deixei!»
04:12

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Ontem às 22:01
«Se para ti ser jogador é enterrares-te...»: Eva não poupa Diogo
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Ontem às 22:01
Diogo está contra Eva? As afirmações que estão a gerar discórdia: «Jogo escondido...»
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Ontem às 21:58
Jéssica critica postura de Eva com Diogo: «Chocou-me quando ela se ria e não dizia nada»
03:08

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VÍDEO SEGUINTE
Descrição

Exaltada, Ana vira-se contra Eva e Diogo e acaba em lágrimas: «Sou eu sei o que deixei!»

No Especial do Secret Story 10, todos viram imagens das discussões que têm marcado as últimas horas na casa mais vigiada do País, onde as grandes protagonistas são Eva e Ana. Depois, todos puderam comentar, e Ana não deixou nada por dizer.

A pouco mais de uma semana da final, os ânimos estão ao rubro. Eva tem estado no centro de todas as críticas dos colegas, que a acusam de só ter chegado até aqui devido à «traição» de Diogo. 

Tiago e Eva também estão cada vez mais próximos, e há quem acuse o concorrente de estar a fazer «jogo» com a amiga para chegar mais longe, uma vez que consideram que esta está forte «cá fora».

Esta semana, há cinco nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito, através das linhas telefónicas e da APP TVI Reality.

Vote para salvar o seu preferido:

ANA – 761 20 20 01
DIOGO – 761 20 20 06
EVA – 761 20 20 07
LILIANA – 761 20 20 12
SARA - 761 20 20 18
 

Ontem às 22:05
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