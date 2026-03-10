Exclusivo! Pedro confessa que não esperava sair e aponta vencedor: «Foi tudo ali dentro»

Ao Minuto

Há 1h e 31min
Em lágrimas e completamente desprevenidos: estas são as reações à expulsão de Diana Dora
07:32

Em lágrimas e completamente desprevenidos: estas são as reações à expulsão de Diana Dora

Há 1h e 35min
Em lágrimas. Diana Dora revela o segredo e faz partilha emotiva
02:39

Em lágrimas. Diana Dora revela o segredo e faz partilha emotiva

Há 1h e 36min
Este é o segredo de Diana Dora. E é dos mais chocantes

Este é o segredo de Diana Dora. E é dos mais chocantes

Há 1h e 37min
A correr para os braços de Cristina Ferreira: Esta foi a saída de Diana Dora do Secret Story 10
05:34

A correr para os braços de Cristina Ferreira: Esta foi a saída de Diana Dora do Secret Story 10

Há 1h e 44min
Última hora: Esta concorrente foi expulsa do Secret Story. As reações foram de choque

Última hora: Esta concorrente foi expulsa do Secret Story. As reações foram de choque

Há 1h e 44min
Com 19% dos votos, esta é a concorrente expulsa do Secret Story 10
01:38

Com 19% dos votos, esta é a concorrente expulsa do Secret Story 10

Há 1h e 45min
Ricardo João e Eva frente a frente: «Não vieste para o hotel»
02:43

Ricardo João e Eva frente a frente: «Não vieste para o hotel»

Há 1h e 49min
A ferver. Eva fica fora de si durante discussão com Ricardo João
02:30

A ferver. Eva fica fora de si durante discussão com Ricardo João

Há 1h e 50min
Frente a frente aceso. Luzia dispara contra Hugo e reprova as atitudes do colega
07:26

Frente a frente aceso. Luzia dispara contra Hugo e reprova as atitudes do colega

Há 1h e 57min
«Vocês não têm nada que falar do que eu faço...»: Hugo arrasa Ana e Luzia e deixa um alerta às colegas
04:09

«Vocês não têm nada que falar do que eu faço...»: Hugo arrasa Ana e Luzia e deixa um alerta às colegas

Há 2h e 3min
Cristina Ferreira confronta Sara com imagens da discussão com Hugo: «Sente-se palhaça?»
04:17

Cristina Ferreira confronta Sara com imagens da discussão com Hugo: «Sente-se palhaça?»

Há 2h e 7min
Sara perde a cabeça com Hugo: «Foste a única pessoa que me conseguiu destabilizar aqui dentro»
04:41

Sara perde a cabeça com Hugo: «Foste a única pessoa que me conseguiu destabilizar aqui dentro»

Há 2h e 10min
Esta é a regra secreta de Maria Botelho Moniz enquanto apresentadora: «Isso morre comigo»

Esta é a regra secreta de Maria Botelho Moniz enquanto apresentadora: «Isso morre comigo»

Há 3h e 8min
O amor está no ar. Eva e Diogo trocam beijos e elogios às escondidas dos colegas
01:11

O amor está no ar. Eva e Diogo trocam beijos e elogios às escondidas dos colegas

Há 3h e 45min
Eva e Diogo discutem e o motivo está relacionado com a postura da concorrente no jogo
07:04

Eva e Diogo discutem e o motivo está relacionado com a postura da concorrente no jogo

Ontem às 19:50
Estratégia de Eva pode passar por fingir que se apaixona por Diogo: «Não digo que nunca...»
02:37

Estratégia de Eva pode passar por fingir que se apaixona por Diogo: «Não digo que nunca...»

Ontem às 19:47
Diogo tem «dois amores» e está dividido entre Eva e Ariana? Ciúmes «falam mais alto»
02:09

Diogo tem «dois amores» e está dividido entre Eva e Ariana? Ciúmes «falam mais alto»

Ontem às 19:43
Catarina dispara em todas as direções e o tema é a comida: «A mim não me faz diferença nenhuma...»
03:06

Catarina dispara em todas as direções e o tema é a comida: «A mim não me faz diferença nenhuma...»

Acompanhe ao minuto
VÍDEO SEGUINTE
Descrição

Exclusivo! Pedro confessa que não esperava sair e aponta vencedor: «Foi tudo ali dentro»

No Extra do Secret Story 10, vemos as imagens exclusivas da chegada de Pedro a estúdio e das declarações do último concorrente expulso. 

O público pode apoiar o seu concorrente favorito através da APP oficial do TVI Reality ou das seguintes linhas telefónicas:

Diana Dora – 761 20 20 05
Diogo – 761 20 20 06
Liliana – 761 20 20 12
Sara – 761 20 20 18

No entanto, esta semana traz uma novidade que promete mexer com o jogo. A votação será muito mais curta do que o habitual. Em vez de durar uma semana, a decisão do público acontece apenas ao longo das próximas 24 horas. Já esta terça-feira será conhecido o concorrente expulso da semana.

Dentro da casa, os concorrentes continuam a jogar sem saber deste detalhe. Para eles, trata-se apenas de mais uma semana de nomeações, sem imaginarem que um dos quatro nomeados irá abandonar o jogo já amanhã.

Com o tempo a correr e quatro concorrentes em risco, o destino de um deles será decidido muito mais depressa do que o esperado no Secret Story 10.

Ontem às 01:39
Últimos Ver todos
Últimos Ver todos

Mais Vistos

Uma loiraça super sexy: Descobrimos a identidade da amiga especial de Hugo e mostramos-lhe fotos inéditas

Ontem às 17:05
1

Ex-noivo Zé recorre a procedimento estético e é comparado ao atual de Liliana: «Quer ser o Fábio»

Ontem às 16:08
2

Há algo que une João, do Secret Story 10, a uma cara da TVI. E ninguém esperava

Ontem às 12:48
3
01:05

Cristina Ferreira revela nome da amiga especial de Hugo: e dá detalhe exclusivo

Secret Story
Ontem às 16:27
4

Entre carinhos e desilusões: os beijos de Hugo e Sara numa noite intensa

Ontem às 13:06
5
08:12

A ferver. Sara rasga Hugo: «Se eu soubesse... o nosso beijo nunca teria acontecido»

Secret Story
Ontem às 18:49
6

Após beijar Sara, Hugo assume que tem alguém cá fora e ela já reagiu: Isto é tudo o que precisa de saber

Ontem às 11:48
7

Lembra-se de Liliana que deixou o noivo Zé por outro homem? Caso semelhante no novo Secret Story agita o país

Ontem às 17:55
8
Ver Mais

EM DESTAQUE

Francisco Monteiro obrigado a fazer exames médicos após agressões no Clássico Benfica - Porto

Ontem às 18:13

«Os próximos tempos vão ser incríveis»: Cristina Ferreira faz anúncio e deixa fãs em suspense

Ontem às 17:57

Lembra-se de Liliana que deixou o noivo Zé por outro homem? Caso semelhante no novo Secret Story agita o país

Ontem às 17:55

Ex-noivo Zé recorre a procedimento estético e é comparado ao atual de Liliana: «Quer ser o Fábio»

Ontem às 16:08

«Eu tive só vergonha alheia»: Bárbara Parada e Guilherme Baptista comentam atitude de Francisco Monteiro

Ontem às 16:41
02:15

Hélder faz revelação sobre concorrente: «Já tivemos uma cena lá fora»

Secret Story
Ontem às 12:35