Exclusivo! Rafael Bailão revolta-se com Beatriz Prates e Marie: «Vocês tão a ser injustas»

Durante o Dilema Especial, a Beatriz tenta justificar-se ao Rafael, referindo que não disse nada para o atacar. O influencer parece estar perturbado com as imagens que viu, atirando que tanto a Beatriz como a Marie não foram justas. A Marie insiste que o Rafael a humilhou e neste momento está a fazer-se de vítima. A Beatriz lamenta o mal-entendido, dizendo que se está a sentir mal pois o Rafael é dos concorrentes que mais gosta no jogo.