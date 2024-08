Farpas e acusações! David Diamond em guerra com Marie: «Um dia diz uma coisa, noutro diz outra»

No Dilema, a manhã de dia 23 de agosto de 2024 foi intensa para David Diamond e Daniela Santos. David acusou a equipa roxa de ter quebrado as regras, ao ver elementos desta equipa a sussurrar e segredar longe dos microfones, algo que é contra as regras do jogo.

«Tens que ter mais cuidado com as coisas que inventas» disse Daniela a David, mas a situação escalou e os gritos e as acusações começaram a surgir de ambos os lados. Daniela acabou em lágrimas: «Há Limites (...) Lido muito mal com ingratidão!»

Daniela Santos alega que já houve situações na casa em que se impediu de dar uma opinião para proteger David Diamond e, por isso, a bailarina sente-se injustiçada pelo pai de Mafalda: «Estás a ser muito ingrato e muito esquecido!»

Marie acabou por se envolver na situação, pois é uma das acusadas de ter sussurrado longe dos microfones, e lançou farpas a David, depois deste enervar Daniela: «Estás a jogar nas costas dela. Sujo!» David Diamond não ficou calado e respondeu a Marie com acusações: «Quebraste regras ontem, vais ter de pagar por isso (...) A ti digo-te que és uma hipocrita!» Segundo David, Marie apontou o dedo a Mafalda, mas praticou atitudes idênticas às que tinha criticado.