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VÍDEO SEGUINTE
Descrição

"Farpas" e indiretas logo pela manhã. Afonso, Leandro, João Ricardo e Pedro Jorge protagonizam momentos de puro despique

No Secret Story - Desafio Final, os quatro antagonistas protagonizam momentos hilariantes de farpas e indiretas. Veja tudo.

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