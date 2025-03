Fãs tomam a palavra. Multidão comenta tudo sobre os 4 candidatos ao Big Brother que estão fechados no meio do shopping

No estúdio, Maria Botelho Moniz dá as boas-vindas aos telespetadores e vimos imagens impressionantes do público à porta do UBBO. A repórter Rafaela Granado encontra-se lá fora, no meio do público, e ouvimos os primeiros fãs dos candidatos! Quem salta à vista é a filha de Jéssica, uma das candidatas, que dedica umas palavras à mãe. A candidata não contém a emoção.

4 candidatos a concorrentes do Big Brother estão a viver uma experiência inédita durante 48 horas numa casa de vidro, situada no centro comercial UBBO, na grande Lisboa. Apenas há um lugar para a casa mais vigiada do País. Um deles vai entrar no domingo pela porta grande e ser concorrente do BB25, apresentado por Cláudio Ramos. A escolha é do público, que poderá votar através da APP do TVI Reality.

No domingo, dia 23, no arranque da gala de estreia do Big Brother, Cláudio Ramos vai comunicar o candidato que se tornará em concorrente.

