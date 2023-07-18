Feia discussão entre Bruno de Carvalho e Afonso sobe de tom: «Pedi desculpa para não levares na tromba»

Ao Minuto

Agora
Vestido branco e muito amor: as fotos que revelam o lado mais romântico de Cristina Ferreira

Vestido branco e muito amor: as fotos que revelam o lado mais romântico de Cristina Ferreira

Há 42 min
Até se ouvem as moscas. O silêncio ensurdecedor entre Catarina Miranda e Afonso
00:54

Até se ouvem as moscas. O silêncio ensurdecedor entre Catarina Miranda e Afonso

Há 47 min
Catarina Miranda de rastos: «Ele já me pôs a chorar mais do que na minha vida toda. Fiz um aborto e nunca chorei»
00:29

Catarina Miranda de rastos: «Ele já me pôs a chorar mais do que na minha vida toda. Fiz um aborto e nunca chorei»

Há 51 min
Um homem e três mulheres: o "Quadrado Amoroso" que se transformou na novela mais quente do Verão

Um homem e três mulheres: o "Quadrado Amoroso" que se transformou na novela mais quente do Verão

Há 53 min
Não há margem para dúvidas. Catarina Miranda diz estar apaixonada e esta foi a reação de Afonso
04:59

Não há margem para dúvidas. Catarina Miranda diz estar apaixonada e esta foi a reação de Afonso

Há 1h e 21min
O que liga Fábio Paim à história insólita do sequestro de José Cid

O que liga Fábio Paim à história insólita do sequestro de José Cid

Há 1h e 24min
Estes são os finalistas do Big Brother Verão segundo Catarina Miranda
01:07

Estes são os finalistas do Big Brother Verão segundo Catarina Miranda

Há 2h e 1min
Beatriz Prates insinua triângulo amoroso e Diogo Marcelino responde com amor (e fotos raras)

Beatriz Prates insinua triângulo amoroso e Diogo Marcelino responde com amor (e fotos raras)

Há 2h e 5min
Ex-Big Brother atualiza detalhes sobre polémica com alegada traição de Jéssica Vieira

Ex-Big Brother atualiza detalhes sobre polémica com alegada traição de Jéssica Vieira

Há 2h e 30min
Catarina Miranda de rastos a desabafar com Jéssica: «Eu não era capaz de fazer o que ele me faz»
02:17

Catarina Miranda de rastos a desabafar com Jéssica: «Eu não era capaz de fazer o que ele me faz»

Há 2h e 36min
De coração partido, Catarina Miranda chora nos braços de Kina e Eduardo Ferreira
01:48

De coração partido, Catarina Miranda chora nos braços de Kina e Eduardo Ferreira

Há 2h e 38min
Afinal, Daniela Santos e Afonso tiveram mais do que se pensava. Bernardina expõe pormenores íntimos

Afinal, Daniela Santos e Afonso tiveram mais do que se pensava. Bernardina expõe pormenores íntimos

Há 2h e 39min
Em lágrimas por causa de Afonso, Catarina Miranda é consolada pela 'bestie' Jéssica Vieira
00:41

Em lágrimas por causa de Afonso, Catarina Miranda é consolada pela 'bestie' Jéssica Vieira

Há 2h e 51min
Em lágrimas e agarrada ao cartão da avó: Catarina Miranda de rastos por causa de Afonso Leitão
01:32

Em lágrimas e agarrada ao cartão da avó: Catarina Miranda de rastos por causa de Afonso Leitão

Há 2h e 55min
Catarina Miranda conquista Afonso Leitão. E é esta a palavra que o público tem a dizer

Catarina Miranda conquista Afonso Leitão. E é esta a palavra que o público tem a dizer

Há 2h e 57min
Catarina Miranda não perdoa Afonso Leitão: «Ele está a mentir-me e a rir-se na minha cara!»
01:47

Catarina Miranda não perdoa Afonso Leitão: «Ele está a mentir-me e a rir-se na minha cara!»

Há 3h e 0min
Catarina Miranda para Afonso Leitão: «Não quero homens de uma noite»
02:47

Catarina Miranda para Afonso Leitão: «Não quero homens de uma noite»

Há 3h e 1min
«Só traio quando convém?»: Afonso Leitão fora de si por causa de Catarina Miranda
03:31

«Só traio quando convém?»: Afonso Leitão fora de si por causa de Catarina Miranda

Acompanhe ao minuto
VÍDEO SEGUINTE
Descrição

Feia discussão entre Bruno de Carvalho e Afonso sobe de tom: «Pedi desculpa para não levares na tromba»

A tensão voltou a instalar-se à mesa de refeições com mais uma discussão entre Afonso e Viriato. O ator acusou o ex-militar de estar completamente isolado na casa e de ter sido responsável por “atirar a Daniela para debaixo de um autocarro”, numa clara alusão ao desfecho da ex-concorrente.

Catarina Miranda tentou intervir, mas foi rapidamente interrompida por Bruno, que entrou na conversa com um tom de voz mais exaltado. Apesar de pedir que a líder não se envolvesse, o ex-presidente aproveitou para lançar novas provocações a Afonso, relembrando uma promessa feita anteriormente.

Catarina questionou Bruno sobre o comportamento do seu público, perguntando se os fãs dele seriam tão agressivos quanto ele próprio. O confronto verbal intensificou-se, e a líder acabou por se mostrar chocada com o teor dos comentários feitos por Bruno durante o bate-boca.

5 ago, 19:50
Últimos Ver todos
Últimos Ver todos

Mais Vistos

Que diferença! Lembra-se de Tatiana e Ruben Boa Nova na Casa dos Segredos? Veja como eram

Big Brother
18 jul 2023, 12:22
1

Diogo Marcelino é «como o vinho do porto» Veja as fotos mais sensuais do concorrente que está a 'partir corações' no Dilema!

Dilema
10 jul 2024, 22:30
2
03:45

O Calendário dos bombeiros da casa. Pouca roupa e muita sensualidade

Big Brother
Ontem às 11:24
3

Bruna Gomes já teve vários tipos de visuais! Veja como era antes do Big Brother!

Big Brother
7 jun 2023, 10:33
4

Márcia Soares partilha novidade e confessa: «Estou apaixonada…»

Big Brother
17 jul 2024, 10:05
5

«Ar de verão!» Márcia Soares surpreende com visual fresco e leve no seu regresso à TVI… Veja aqui

14 jul 2024, 17:55
6
01:47

Entrar no Big Brother com Francisco Monteiro ou com Joana Sobral? Resposta de Márcia Soares surpreende os apresentadores

Em Família
13 jul 2024, 17:19
7
08:16

Conversas picantes! «A Daniela não faz amor, faz sexo selvagem»

Dilema
18 jul 2024, 02:43
8
Ver Mais

EM DESTAQUE

«Vai ser uma mãe gostosa»: Vânia Sá leva fás à loucura com novas fotos da barriga de grávida

Big Brother
10 jul, 11:27

«Aceitei porque precisava»: Rosa Bela recorda decisão que mudou a sua vida para sempre

Big Brother
10 jul, 12:43

Maria Cerqueira Gomes alvo de mensagens ofensivas: Apresentadora expõe tudo e dá resposta inesperada

Big Brother
10 jul, 12:24

A declaração inesperada que Francisco Monteiro fez a Bárbara Parada em pleno direto

Big Brother
22 jun, 23:48
03:32

Perdeu o momento de que todos falam? Eis o resumo com as imagens mais polémicas

Big Brother
8 jul, 11:24
02:18

O que fez Rafael render-se a Kina? A revelação que está a emocionar

Big Brother
7 jul, 00:01
IOL Footer MIN