Feia discussão entre Bruno de Carvalho e Afonso sobe de tom: «Pedi desculpa para não levares na tromba»

A tensão voltou a instalar-se à mesa de refeições com mais uma discussão entre Afonso e Viriato. O ator acusou o ex-militar de estar completamente isolado na casa e de ter sido responsável por “atirar a Daniela para debaixo de um autocarro”, numa clara alusão ao desfecho da ex-concorrente.

Catarina Miranda tentou intervir, mas foi rapidamente interrompida por Bruno, que entrou na conversa com um tom de voz mais exaltado. Apesar de pedir que a líder não se envolvesse, o ex-presidente aproveitou para lançar novas provocações a Afonso, relembrando uma promessa feita anteriormente.

Catarina questionou Bruno sobre o comportamento do seu público, perguntando se os fãs dele seriam tão agressivos quanto ele próprio. O confronto verbal intensificou-se, e a líder acabou por se mostrar chocada com o teor dos comentários feitos por Bruno durante o bate-boca.