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Descrição

Feliz e desiludida? Marisa Susana abre o coração sobre o seu percurso e inclui Pedro Jorge e Leandro

No Secret Story - Desafio Final, Marisa Susana abre o coração e fala sobre a sua forma de ser e como isso já a fez duvidar da sua confiança. Em relação ao Gangue dos Frescos, mostra-se feliz pela aproximação a Pedro Jorge e triste pela desilusão com Leandro.

Já pode votar para salvar o seu favorito. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO ESCOLHA O VENCEDOR:

JOÃO RICARDO - 761 20 20 09
LEANDRO - 761 20 20 11
MARISA SUSANA - 761 20 20 14
PEDRO JORGE - 761 20 20 15

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