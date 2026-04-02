Festa secreta gera suspeitas na casa: Ariana e Diogo trocam olhares intensos

No Secret Story 10, Ana e Hugo correm até à sala para apanhar um avião de papel enviado pela Voz. Hugo acaba por conquistar o privilégio de escolher quem vai à festa especial, mas a escolha rapidamente levanta suspeitas. Quando percebe que o Guia destaca Ariana, Diogo e Eva, a própria Eva questiona se o objetivo não será tirar o foco do trio dentro da casa.

Enquanto alguns concorrentes se divertem na festa, outros ficam de fora a observar tudo através do plasma. Liliana, Ana e Luzia comentam cada momento e começam a teorizar sobre possíveis segredos ligados ao tema “casino”. Já no ambiente da festa, a tensão cresce quando Ariana e Diogo trocam olhares intensos, deixando no ar um clima evidente de flirt.