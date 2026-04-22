Finalistas veem VT de apresentação de Eva e Diogo e a reação de Tiago salta à vista

No Secret Story 10, a Voz chama os finalistas à sala, para um momento empolgante e único: vão assistir às VTs de apresentação uns dos outros. Apesar de ser um momento divertido, ao chegar a vez de Eva o clima ficou mais tenso, por motivos óbvios. A concorrente admitiu estar nervosa por ver a VT que foi feita em conjunto com Diogo e recordar momentos mais felizes e íntimos do ex-casal. A reação de Tiago foi evidente, ao ver as imagens de ambos e ficar a saber como eram antes de entrar no programa, enquanto casal.
ESCOLHA O VENCEDOR:
ANA - 761 20 20 01
EVA - 761 20 20 07
JÉSSICA - 761 20 20 10
LILIANA - 761 20 20 12
SARA - 761 20 20 18
TIAGO - 761 20 20 19