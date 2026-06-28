Fique a conhecer o Miguel, o génio da matemática que promete tática e estratégia

No Big Brother Verão, Miguel é Estudante de Matemática Aplicada e apaixonado por futebol, Miguel assume-se como competitivo, comunicativo e muito ambicioso. Extremamente vaidoso, provocador e fã assumido de reality shows, acredita ter talento para os jogos psicológicos e sonha alcançar a notoriedade que o programa pode trazer. Quer entrar na casa porque acredita que tem o que é preciso para vencer.