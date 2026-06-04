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VÍDEO SEGUINTE
Descrição

Flávia joga na sombra de Liliana? "Desejo" de Marisa Susana gera discórdia

No Secret Story - Desafio Final, Flávia continua a entregar desejos e desta vez é Marisa que pede um desejo para Liliana, para que consiga jogar sem se descontrolar e ofender as pessoas e que tenha o seu próprio jogo e saia das sombras. Liliana começa por comentar que é importante para o jogo de Marisa, tanto que o desejo dela vem para si. A Marisa explica que ela perde em fazer jogo de quarto onde combina estratégias com outros, quando podia utilizar a sua própria luz e fazer jogo individual. Liliana questiona se não serão os outros que a procuram a ela. Flávia sentindo-se visada no comentário, questiona se Liliana a acha uma sombra. Afonso cria um alvoroço, dizendo que a carapuça serviu. Em confessionário, Liliana diz que o que Marisa Susana queria é que ela fosse “enxovalhada” e andasse sozinha pela Casa e acha que ela podia ser mais original nas acusações. Marisa Susana conclui dizendo que já se sentiu a sombra de Liliana mas aprendeu com os erros.

São quatro os nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality:
 
FLÁVIA - 761 20 20 08
LEANDRO - 761 20 20 11
MARISA SUSANA - 761 20 20 14
LILIANA - 761 20 20 17

Acompanhe ao minuto tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País

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