Flávia no "meio" de dois antagonistas. Pedro Jorge não cala a revolta e deixa a colega desamparada

No Secret Story - Desafio Final, Flávia é muito próxima de dois dos maiores antagonistas do enredo do programa: Pedro Jorge e Liliana. O concorrente não cala a revolta e Flávia fica sem saber que postura tomar.

Três concorrentes continuam risco esta semana. Já pode votar para salvar o seu favorito. Pode fazê-lo através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Leandro 761 20 20 11

Sara 761 20 20 16

Catarina 761 20 20 19

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