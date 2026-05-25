Flávia questiona escolhas de Pedro Jorge e é aconselhada por Sara: «É uma forma de ele se proteger, para evitar...»

No Secret Story - Desafio Final, Flávia questiona as escolhas de Pedro Jorge que acabaram por magoá-la. Sara compreende mas alerta Flávia para o facto de ele já se ter magoado antes por ter amizades no jogo, e que agora está a adotar uma postura diferente. Flávia volta a questionar não ser a primeira escolha mas não duvida que o colega goste muito dela.

As linhas já estão abertas e já pode votar para salvar o seu concorrente favorito. Pode fazê-lo através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Afonso 761 20 20 01

Leandro 761 20 20 11

Sara 761 20 20 16

Catarina 761 20 20 19

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